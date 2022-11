Pašvaldības sarūpētas saldumu paciņas mazajiem novada iedzīvotājiem

Foto ilustratīvs

Alūksnes novada pašvaldība arī šogad ir sarūpējusi Ziemassvētku saldumu paciņas Alūksnes novada teritorijā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem. Tās varēs saņemt visi bērni, sākot no jaundzimušajiem līdz 7 gadu (ieskaitot) vecumam, kuri nav uzsākuši mācības skolā. Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciālisti būs tie rūķi, kuri parūpēsies, lai Ziemassvētku paciņas norādītā vecumposma bērni saņemtu tajā novada administratīvajā teritorijā, kur ir viņu deklarētā dzīvesvieta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

ALŪKSNE. No 13. līdz 16. decembrim un no 19. līdz 21. decembrim no pulksten 16.00 līdz 19.00 Alūksnes Kultūras centrā pirmsskolas vecuma bērnus līdz 7 gadu (ieskaitot) vecumam, kuri nav uzsākuši mācības skolā, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes pilsētā, gaidīs Ziemassvētku vecīša palīgi, lai pasniegtu Ziemassvētku saldumus. Alūksnes teritorijā deklarētos bērnus aicinām pieteiktpaciņas saņemšanai (lai vienotos, kurā dienā un laikā) Alūksnes Kultūras centrā personīgi vai zvanot pa tālruņiem: 64322833; 27334489; 64322105; 26590320 līdz 20. decembrim.

ALSVIĶI, ILZENE. 18. decembrī 15.00 Alsviķu kultūras namā tiek aicināti Alsviķu un Ilzenes pagastu pirmsskolas vecuma bērni, lai tiktos ar Jautro Sniegavīru un Dāsno Ziemassvētku vecīti. Visi kopā izdejos dejas, ies rotaļās, dziedās svētku dziesmas un saņems rūķu sarūpētas saldumu paciņas. Ilzenes pagasta bērniem tiks nodrošināts transports, kuram lūgums pieteikties līdz 14. decembrim pa tālruni 28330421.

ANNA. 18. decembrī 14.00 Annas kultūras namā Ziemassvētku uzvedums Annas pagastapirmsskolas vecuma bērniem “Meža iemītnieku svētku eglīte”.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

JAUNALŪKSNE. 23. decembrī 12.00 Kolberģa tautas namā Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem, kas deklarēti Jaunalūksnes pagastā.

JAUNANNA, KALNCEMPJI. 18. decembrī 11.00 Jaunannas tautas namā Ziemassvētku uzvedums Jaunannas un Kalncempju pagastupirmsskolas vecuma bērniem “Meža iemītnieku svētku eglīte”. Kalncempju pagasta bērniem tiks nodrošināts transports, kuram lūgums pieteikties līdz 12. decembrim pa tālruni 26673945.

JAUNLAICENE, VECLAICENE. 18. decembrī 13.00 Jaunlaicenes tautas namā Veclaicenes un Jaunlaicenes pagastupirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku pasākums ar sniega vīru un Ziemassvētku vecīti. Pieteikt bērna dalību pasākumā lūdzam pa tālruni 26468307. Veclaicenes pagasta bērniem tiks nodrošināts transports, kuram lūgums pieteikties līdz 12. decembrim pa tālruni 26468307.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

MALIENA. 17. decembrī 14.00 Malienas tautas namā Ziemassvētku pasākums Malienas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem “Svētku eglīte mežā”. Pasākuma laikā Malienas pagastā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja saņemt svētku saldumus.

MĀLUPE. 17. decembrī 11.00 Mālupes Saieta namā Ziemassvētku pasākums Mālupes pagasta pirmsskolas vecuma bērniem “Svētku eglīte mežā”. Pasākuma laikā Mālupes pagastā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja saņemt svētku saldumus.

MĀRKALNE, ZIEMERI. 18. decembrī 11.00 Māriņkalna tautas namā Ziemera un Mārkalnes pagastu pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku pasākums ar sniega vīru un Ziemassvētku vecīti. Pieteikt bērna dalību pasākumā lūdzam pa tālruni 29196101. Mārkalnes pagasta bērniem tiks nodrošināts transports, kuram lūgums pieteikties līdz 12. decembrim pa tālruni 29196101.

LIEPNA. 17. decembrī 14.00 Liepnas tautas namā Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem, kas deklarēti Liepnas pagastā.

PEDEDZE. 22. decembrī 11.00 Pededzes tautas namā Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem, kas deklarēti Pededzes pagastā.

ZELTIŅI. 17. decembrī no 13.00 līdz 15.00Ziemassvētku Rūķītis apciemos Zeltiņu pagastādeklarētos pirmsskolas vecuma bērnus. Lūgums bērnu vecākiem informēt vai Rūķa apciemojums Jūsu mājās šajā datumā un laikā ir vēlams – zvaniet pa tālruni 29492284 līdz 12. decembrim.

Ja kādi no bērniem nevarēs apmeklēt pasākumu, pašvaldība lūdz sazināties ar konkrētās teritorijas kultūras darba speciālistu vai Alūksnes novada Kultūras centru pa tālruni 64322105, vai savstarpēji vienojoties, čaklais Ziemassvētku vecīša Rūķis centīsies nogādāt saldumu paciņas uz konkrētu adresi.