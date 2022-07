Partnerībā ievēl jaunu valdi

08

Biedrībā “Alūksnes lauku partnerība” uz nākamajiem diviem gadiem ievēlēta jauna valde. Būtiskākais uzdevums, kas jāveic jaunajai valdei – jāizstrādā stratēģija jaunajam periodam, nosakot prioritāros virzienus un jomas, kas varēs pretendēt LEADER pieejas finansējumam.

Valdes sastāvs mainījās vien nedaudz. Valdē turpinās darboties pašvaldību pārstāvji – Druvis Tomsons no Alūksnes novada pašvaldības un Astrīda Harju no Smiltenes novada pašvaldības, jauniešu intereses valdē pārstāvēs Daiga Bojāre no Apes jauniešu kluba “Sliedes”, lauksaimniekus – Guntars Sniedzāns no zemnieku saimniecības “Klajalkšņi”, lauku sieviešu intereses – Marina Ramane no biedrības “Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai”. No jauna valdē ievēlēts Aivars Fomins kā fiziska persona un Dace Kļitko – Sniķere no SIA “Sniķere un Kļitko”, kura pārstāvēs uzņēmēju intereses. Biedrības valdes priekšsēdētāja pienākumus turpinās veikt Santa Harjo – Ozoliņa, kura ir arī LEADER administratīvā vadītāja, bet valdes priekšsēdētājas pirmā vietniece būs Inga Sedleniece, otrā vietniece – Sarmīte Svilāne.

S. Harjo – Ozoliņa norādīja, ka rudenī iesniegs pieteikumu stratēģijas izstrādei, bet pati stratēģija taps līdz nākamā gada pavasarim. “Diemžēl finansējuma jaunajā periodā būs mazāk, kas liek domāt, ka visiem, kuri iesniegs projektus, naudas nepietiks. Cīņa par finansējumu būs daudz spraigāka. Tādēļ ir svarīgi izstrādāt labu stratēģiju, kas būs kā pamats tam, kādi projekti saņems finansējumu,” norāda S. Harjo – Ozoliņa. Rudenī Alūksnes NVO atbalsta centrs organizēs konferenci, kurā cita starpā diskutēs par iedzīvotāju padomju veidošanu un kopienu aktivizēšanās iespējām. Alūksnes lauku partnerības darbības laukā ir arī šie jautājumi.