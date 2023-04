Pārceļ darbā citās komitejās

Alūksnes novada pašvaldības dome nolēmusi pārdēvēt Tautsaimniecības komiteju par Attīstības komiteju un pārcelt deputātus darbā citās komitejās, atbrīvojot no darba līdzšinējās.

Vēlas zināt iemeslu

Domes sēdē, apspriežot šo jautājumu, deputāts Verners Kalējs vēlējās zināt iemeslu deputātu rotācijai darbam komitejās. Uz šo jautājumu domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers atbildēja ļoti īsi un lakoniski: “Tas ir politisks lēmums. Es šobrīd vadu Alūksnes novada domi un uzskatu, ka komitejas ir jāvada šādā sastāvā. Pašlaik mainījies koalīcijas sastāvs domē, tādēļ arī nepieciešamas korekcijas komitejās, lai mēs varētu konstruktīvi strādāt.”

“Paldies, sapratu mūsu pašvaldības darba stilu un principus. Šāds lēmuma projekts paredzēts ar domu, lai būtu stabils atbalsts jebkurā jautājumā, lai nebūtu tādu pretinieku, kuri izsaka savas domas un pretojas manā skatījumā nepamatotiem jautājumiem. Bet varbūt tas jāuztver kā paaugstinājums darbā, kā saprotu, tā tagad būs Attīstības ne vairs Tautsaimniecības komiteja? Vai, ņemot vērā to, ka no novada domes priekšsēdētāja vietnieces amata tika atbrīvota deputāte Līga Langrate, vietā ieceļot deputātu Aivaru Fominu, varam gaidīt arī to, ka viņš drīzumā kļūs par minētās komitejas priekšsēdētāju?” jautāja V. Kalējs. Domes priekšsēdētājs uz šo jautājumu atbildēja apstiprinoši, norādot, ka nākotnē var būt visādi.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Sadovņikovs norādīja, ka deputātu maiņu komitejās uzskata par normālu praksi. “Divus gadus nostrādāju Tautsaimniecības komitejā, tagad varu pāriet darbā Sociālajā, izglītības un kultūras komitejā. Tā man atkal būs jauna pieredze,” norādīja J. Sadovņikovs.

Lielākā daļa – “par”

Deputāts Arturs Dukulis izteica viedokli, ka viņam ir liels gandarījums par to, ka turpmāk Sociālajā, izglītības un kultūras komitejā strādās arī domes priekšsēdētājs, kas nozīmē, ka šajā komitejā skatāmie jautājumi turpmāk būs pašvaldības domes prioritāte.

“Sociālās, izglītības un kultūras komitejā izskatītie jautājumi domē vienmēr ir bijuši prioritāte. Taču komitejās strādājošo deputātu sastāvu nosaka domes balsojums,” uzsvēra Dz. Adlers.

Domes sēdē balsojumā “pret” bija Verners Kalējs, Druvis Mucenieks un Arturs Dukulis, bet pārējie balsoja “par” lēmuma projekta pieņemšanu. Līdz ar to turpmāk Finanšu komitejā strādās Modris Račiks, atbrīvojot viņu no darba Sociālās, izglītības un kultūras komitejā. Deputāts Jānis Sadovņikovs – Sociālajā, izglītības un kultūras komitejā, atbrīvojot viņu no darba Tautsaimniecības komitejā.

Deputāts Verners Kalējs strādās Tautsaimniecības vai tagad Attīstības komitejā, atbrīvojot viņu no darba Sociālās, izglītības un kultūras komitejā.

Deputāts Dzintars Adlers ievēlēts Sociālajā, izglītības un kultūras komitejā, deputāte Līga Langrate atbrīvota no darba Finanšu komitejā.