Pārbauda tirdzniecības vietas

30.martā policija dažādās Alūksnes tirdzniecības vietās veica pārbaudes saistībā ar preču aprites noteikumu ievērošanu.

“Kopumā tika pārbaudītas deviņas tirdzniecības vietas, no kurām trijās fiksēti pārkāpumi par tabakas izstrādājumu, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošanu nepilngadīgai personai. Vienā no tirdzniecības vietām pārkāpums tika konstatēts atkārtoti. Visos gadījumos uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi,” vēsta Valsts policijas pārstāve Ilze Bukša.

Valsts policija atgādina, ka alkoholiskos dzērienus, enerģijas dzērienus, kā arī tabakas izstrādājumus ir aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties iepriekšminētās preces, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.