Par Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlēts Guntis Gladkins

Par Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlēts Valmieras novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Gladkins (“Valmierai un Vidzemei”), aģentūru LETA VPR sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Sproģe.

VPR 11 pašvaldību jaunievēlētie priekšsēdētāji Reģionālās attīstības likumā noteiktajā kārtībā kopsapulcē apstiprināja jauno VPR Attīstības padomi, un pēc kopsapulces notika arī pirmā VPR Attīstības padomes sēde jaunajā sastāvā, kuras laikā tika ievēlēts jauns Attīstības padomes priekšsēdētājs un trīs priekšsēdētāja vietnieki.

Jaunājā Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē strādās Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers (JV), Cēsu novada domes deputāte Inese Suija-Markova (JV), Gulbenes novada domes deputāte Guna Pūcīte (NA), Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs (LRA), Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs (LZS), Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš (NA), Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis (LRA), Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš (NA), Valmieras novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gladkins, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (“Vidzemes partija”) un Varakļānu novada pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs Māris Justs (LA).

Kā norādīja Sproģe, VPR Attīstības padomes priekšsēdētāja amatā aizklātā balsojumā ar desmit balsīm “par” un vienu “pret” ievēlēja Valmieras novada domes priekšsēdētāja vietnieku Gunti Gladkinu, kurš bija vienīgais padomes izvirzītais priekšsēdētāja amata kandidāts.

Jaunā Attīstības padome vienojās grozīt VPR nolikuma punktu par vienu priekšsēdētāja vietnieku un no padomes locekļiem ievēlēt trīs priekšsēdētāja vietniekus. Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieku amatā aizklātā balsojumā ar 11 balsīm “par” vienbalsīgi ievēlēja visus trīs izvirzītos kandidātus – Suiju-Markovu, Straubergu un Sīviņu.

Hardijs Vents (ZZS), nododot Attīstības padomes priekšsēdētāja amata pienākumus, sveica jauno priekšsēdētāju un Attīstības padomi, izsakot vēlējumu Vidzemes plānošanas reģionam kā vienam no aktīvākajiem starptautisko projektu īstenotājiem turpināt sākto kursu reģiona attīstībā un nebaidīties paust atšķirīgu viedokli, aizstāvot reģiona intereses nacionālā līmenī, kā jau tas darīts līdz šim.

“Vidzemes plānošanas reģions ir kļuvis spēcīgāks, jo tajā ir iekļautas jaunas teritorijas ar nozīmīgu ostas, ceļu un dzelzceļa infrastruktūru, kas ir stratēģiski svarīgs pienesums Vidzemei. Saredzu, ka mūsu darbs būs balstīts kopīgās diskusijās un vērsts uz reģiona attīstību,” uzsvēra Gladkins.

Limbažu novada domes priekšsēdētājs Straubergs pauda pārliecību, ka jāveido saikne starp ostu un iekšzemi. Otras lielākās jūras piekrastes teritorijas pievienošana Vidzemei dos priekšrocības arī ārvalstu finansējuma piesaistīšanā.

Cēsu novada pašvaldības vārdā Suija-Markova uzsvēra, ka atslēgas vārds ir sadarbība, norādot, ka katra pašvaldība zina, ar ko konkurē, bet reģiona līmenī visām jāspēj vienoties par kopīgām interesēm, kuras aizstāvēt nacionālā līmenī un starptautiski. “Rosinu stiprināt padomes un administrācijas saites, kā arī reģiona starptautiskās pozīcijas, jo reģionam ir pieejami citi finanšu instrumenti, nekā pašvaldībām. Tam ir būtiska nozīme reģiona attīstībā,” sacīja Suija-Markova.

Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Sīviņš atzīmēja, ka mērķis ir viens – lai katra pārstāvētā pašvaldība un reģions kopā attīstītos, kam nepieciešama reģiona politiskā un teritoriālā stiprināšana. Arī Ogres klātbūtne dos politisko atbalstu, kas īpaši svarīgi, lai plānošanas reģions nostiprinātu savas pozīcijas gan finanšu resursu sadalē, gan funkciju deleģēšanā.

VPR Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede atzina, ka administratīvi teritoriālā reforma atnesusi jaunas iespējas un izaicinājumus arī VPR, jo teritorija ir būtiski palielinājusies līdz pat jūras piekrastei. “Ar daļu no pašvaldībām esam jau strādājuši kopā, un esam gatavi uzsākt sadarbību arī ar Limbažu, Ogres un Saulkrastu novada pašvaldībām,” sacīja Kalniņa-Priede.

Sēdes laikā Vidzemes plānošanas reģiona Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa informēja Attīstības padomes locekļus par Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 aktualizācijas procesu, jo saskaņā ar apstiprināto darba uzdevumu, tajā jāintegrē arī trīs jaunpievienoto novadu – Limbažu, Ogres un Saulkrastu – telpiskās attīstības uzstādījumi.

Sēdes laikā Attīstības padome arī nolēma nodot pilnveidoto VPR Attīstības programmas 2021.-2027.gadam redakciju un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu publiskajai apspriešanai.

Vidzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem Latvijā, kas nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido tās lēmējorgāns – Attīstības padome un izpildinstitūcija – Administrācija. Pēc administratīvi teritoriālās reformas no 2021.gada 1.jūlija Vidzemes plānošanas reģions valsts un starptautiskā līmenī pārstāv 11 Vidzemes novadus, proti, Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Smiltenes, Valmieras, Valkas un Varakļānu novadu.

Attīstības padome ir reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija, kuru no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēlē uz vietējo pašvaldību pilnvaru laiku. No katras pašvaldības Attīstības padomē tiek izvirzīts viens pārstāvis.