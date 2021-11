Papildu pietura reisā Alūksne-Liepna-Balvi

Foto: ATD

Atsaucoties pasažieru ierosinājumiem, no 2021. gada 8. novembra maršruta Nr.7646 Alūksne–Liepna–Balvi reisā, kas Alūksnes autoostā katru dienu tiek uzsākts plkst.11.05 un Balvu autoostā – plkst.14.25, tiks iekļauta pietura Naglas. Tāpat pieturā Naglas apstāsies maršruta Nr.7669 Rēzekne–Kārsava–Alūksne autobuss, kas no Rēzeknes autoostas katru dienu izbrauc plkst.7.15 un 14.20, bet no Balvu autoostas – plkst.6.30 un 14.15, vēsta autotransporta direkcijas pārstāve Lilita Pelčere.