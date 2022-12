Palielināsies izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu

Foto: www.pixabay.com

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Pilsētvides serviss” informējis savus klientus par izmaiņām maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā. Tie būs spēkā no nākamā gada 1. janvāra.

Ņemot vērā to, ka no nākamā gada, līdzīgi kā pērn, valstī palielināsies dabas resursu nodoklis (DRN) par nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, izmaiņas skars arī izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Pašlaik dabas resursu nodokļa likumā noteikts, ka 2022. gadā dabas resursu nodokļa likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā ir 80 eiro par tonnu, savukārt no 2023. gada – 95 eiro par tonnu. Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iekļaut atkritumu apsaimniekošanas maksā poligona tarifu un dabas resursu nodokļa aktuālo likmi to izmaiņu gadījumā ar to spēkā stāšanās dienu, norāda “Pilsētvides serviss”.

Izmaiņas SIA “Pilsētvides serviss” maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido tikai un vienīgi dabas resursu nodokļa likmes pieauguma proporcija.