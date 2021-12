Pagarināts aļņu teļu medību termiņš un saīsināts balto zaķu medību termiņš

Foto: pixabay.com

Valsts meža dienests lēmis 2021./2022. gada medību sezonā atļaut aļņu teļu medības līdz nākamā gada 31. janvārim, lai mazinātu dzīvnieku nodarītos postījumus mežsaimniecības un lauksaimniecības kultūrām. Tāpat šajā medību sezonā saīsināts balto zaķu medību termiņš, nosakot to līdz 31. decembrim. Medību termiņš saīsināts, jo Valsts meža dienesta novērtētais balto zaķu skaits ir mazāks par šo dzīvnieku vēlamo skaitu Latvijā.

Lai mazinātu aļņu nodarītos postījumus mežsaimniecības un lauksaimniecības kultūrām, Valsts meža dienests (VMD) lēmis līdz 2022. gada 31. janvārim pagarināt aļņu teļu, kuru vecums ir līdz vienam gadam, medību termiņu. Pieaugušo aļņu indivīdu ieguvei izsniegtās medību atļaujas ir izmantojamas teļu medībām. Lēmums par medību termiņa pagarināšanu pieņemts, ievērojot arī meža īpašnieku lūgumu par nepieciešamību veikt papildus pasākumus aļņu radīto postījumu ierobežošanai.

2021./2022. gada medību sezonā atļauts nomedīt 8493 aļņus, uz 23. decembri VMD saņēmis informāciju par 3722 aļņu nomedīšanu. Saskaņā ar VMD datiem Latvijā mīt ap 23 000 šīs sugas pārstāvji.

VMD lēmis 2021./2022. gada medību sezonā par mēnesi saīsināts balto zaķu medību termiņu, nosakot to līdz 31. decembrim. Saskaņā ar VMD datiem balto zaķu populācijas apjoms ir 11 000 indivīdu, un tie apdzīvo 60 % no Latvijas mežu platības, savukārt atbilstoši ziņojumam Eiropas komisijai balto zaķu, kas ir ierobežoti izmantojamā īpaši aizsargājamā medījamā suga, mērķa populācijas apjoms ir 14 000 indivīdu. Šajā medību sezonā baltā zaķa indivīdu noteiktais skaits neatbilst Biotopu direktīvas ziņojumā par 2013. – 2018. gada periodu norādītajiem vērtējumiem. Lēmumu saīsināt balto zaķu medību termiņu VMD pieņēmis, ņemot vērā baltā zaķa populācijas aizsardzības statusu, populācijas stāvokļa novērtējumu un lietderības apsvērumus, kas izriet no medību resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodrošināšanas.

