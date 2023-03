Pagarina kampaņu! Dzīve pansionātā – kāda tā ir? Līdz 26. martam pastāsti tiesībsargam!

Foto: freepik.com

Tiesībsarga birojs ir pagarināji periodu, kurā gaidīs zvanus un ziņas par dzīvi pansionātā. Ņemot vērā sabiedrības interesi, kā arī daudzpusīgos pieredzes stāstus, tiesībsargs gaidīs zvanus un ziņas par dzīvi pansionātā vēl līdz 26. martam! Tā kā par nedēļu ir pagarināts periods, kurā var ziņot tiesībsargam, aicinām nepalikt vienaldzīgiem, izstāstīt jau tagad! Aicinām sazināties ar Tiesībsarga biroju:

zvanot, sūtot īsziņas, WhatsApp ziņas uz telefona nr. 29596075 darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 (ja, zvanot uz norādīto numuru, speciālists uzreiz neatbild, iespējams, runā ar citu cilvēku. Speciālists atzvanīs, tikko kā tas būs iespējams.); rakstot vēstules uz e-pastu pansionati@tiesibsargs.lv.

“Sarunās vēlamies uzzināt pieredzi – gan labo, gan arī slikto. Šobrīd aktualizējušās trīs tēmas: darbinieku attieksme, aprūpe (sociālā un veselības) un jēgpilnas ikdienas aktivitātes.

Jau šobrīd saņemam ziņas gan no pašiem pansionātu iemītniekiem, gan viņu tuviniekiem, gan no bijušajiem un esošajiem pansionātu darbiniekiem. Šis fakts mūs priecē, jo parāda, ka cilvēkiem rūp senioru dzīve pansionātos. Esam saņēmuši vērtīgu informāciju arī no nevalstiskajām organizācijām, kuru darbs ir lielā mērā saistīts ar senioriem pansionātos. Saņemam informāciju, kas sakrīt ar jau līdz šim apmeklējumos novēroto, kā arī ziņas par jauniem apstākļiem un iestādēm, kas iepriekš nav bijušas mūsu redzeslokā. Tomēr šie stāsti ļauj mums uzzināt, labāk izprast, kā pansionātā jūtas ikviens – par ko, iespējams, mūsu apmeklējumos neuzdrošinās stāstīt nedz pansionāta iemītnieki, nedz darbinieki. Šie pieredzes stāsti palīdzēs plānot mūsu turpmāko rīcību. ” aicina Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājas vietnieks Edgars Lākutis .