Padomi Sarunu festivāla LAMPA apmeklētājiem

Publicitātes foto: Juris Ross

Šogad LAMPA iegaismosies 62 norises vietās Cēsu pils parkā, blakus esošajā Maija parkā, Pils laukumā

un Vienības laukumā. Ieeja festivālā – bez maksas, bet, ziedojot LAMPAS turpmākajai norisei, šogad pirmo reizi varēs saņemt īpašu nozīmīti.

Festivāla karte un programma tālrunī

Festivāla programmu un karti varēs ērti pārskatīt telefonā – LAMPAS mobilajā lietotnē vai mājaslapā.

Iepazīties ar pilnu festivāla programmu iespējams mobilajā lietotnē, kas bez maksas pieejama Google Play vai App Store. Izveidot savu festivāla programmu būs iespējams gan festivāla mājaslapā, gan mobilajā lietotnē, izmantojot rīku “Mana programma”.

Kā nokļūt?

5. un 6. jūlijā visi ceļi vedīs uz Cēsīm! Ja dod priekšroku sabiedriskajam transportam – starppilsētu

autobusam vai vilcienam –, aicinām iegādāties biļeti savlaicīgi. Līdz ar ierastajiem vilciena reisiem

maršrutā Rīga–Cēsis–Rīga AS “Pasažieru vilciens” nodrošinās arī papildreisus: piektdien, 5. jūlijā,

vilciens no Rīgas uz Cēsīm aties plkst. 13.30 un no Cēsīm uz Rīgu plkst. 15.37 un 23.55. Savukārt

6. jūlijā vilciens startēs no Rīgas plkst. 8.51 un 13.30 un no Cēsīm uz Rīgu plkst. 15.37 un 23.55.



Tiem, kuri izvēlas doties uz festivālu ar automašīnu, pilsētā būs pieejamas vairākas bezmaksas

autostāvvietas. Taču aicinām būt saprotošiem un ņemt vērā, ka gan šajās, gan citās Cēsu bezmaksas

autostāvvietās vietu skaits ir ierobežots un, iespējams, nāksies savu spēkratu novietot tālāk no festivāla

norises vietām. Autostāvvietas (tās var apskatīt arī festivāla kartē) atradīsies Valmieras ielā 2, laukumā

pie Valmieras un Dzintara ielu krustojuma (smilšu segums), Uzvaras bulvārī 22, Kaļķu ielas malā pie

krustojuma ar Apšu ielu, Pļavas ielā 5 un laukumā pie Niniera un Ceriņu ielas krustojuma (lietus laikā

stāvvieta nav pieejama).

LAMPAS feisbuka grupā “Nakšņošana un transports” ir iespēja meklēt līdzbraucējus.

Dažas Cēsu ielas pilsētas centrā tiks slēgtas satiksmei festivāla norises dienās; taču, cerams, bagātīgie

brīvas domas un atklātu sarunu iespaidi kompensēs šīs nelielās neērtības.

Kur nakšņot?

Īsts festivāls nav iedomājams bez telšu pilsētiņas! Arī šogad LAMPA piedāvā bez maksas palikt telšu

pilsētiņā – Cēsu Bērnu un jauniešu centra pagalmā Bērzaines ielā 4. Telšu pilsētiņa darbosies no 5. jūlija plkst. 10.00 līdz 7. jūlija plkst. 12.00, pirms došanās mājup ļaujot kārtīgi izgulēties pat

visizturīgākajiem sarunu biedriem.

Telšu pilsētiņa būs aprīkota ar labierīcībām un izlietnēm. Tajā atradīsies arī apsargs, taču aicinām savas

mantas pieskatīt arī pašiem, jo festivāla rīkotāji neuzņemas atbildību par nepieskatītām mantām. Pašiem

būs jāparūpējas arī par teltīm un guļammaisiem. Reģistrācija telšu pilsētiņā notiks, ierodoties uz vietas.

Iespēja atrast naktsmājas – arī LAMPAS feisbuka grupā “Nakšņošana un transports”.

Ko ēst un dzert?

Kā ierasts, festivālā priecēsim ar visdažādāko ēdienu un dzērienu izvēles iespējām. Būs paēduši

visi – arī veģetārieši un vegāni! Festivāla kartē atradīsi gan ēdināšanas zonu atrašanās vietas, gan

ēdinātāju un dzirdinātāju sarakstu.

Aicinām neatstāt mājās savas ūdens pudeles – tās varēs bez maksas uzpildīt dažādās vietās festivāla

teritorijā.

LAMPA paplašina depozīttrauku sistēmu.

Lai kopā rūpētos par apkārtējo vidi un samazinātu festivālā radīto atkritumu daudzumu, festivāla

ēdināšanas zonās darbosies depozīta trauku sistēma. LAMPA ir viens no pirmajiem lielā mēroga

pasākumiem Latvijā, kurā tika ieviesta depozīta glāžu sistēma, kas šogad tiks būtiski paplašināta,

piedāvājot glāzes ne tikai aukstajiem, bet arī karstajiem dzērieniem, kā arī testa režīmā depozīta sistēmā

iekļaujot ēdinātājus. Pie visiem festivāla ēdinātājiem ierobežotā skaitā būs pieejami depozīta šķīvji un

bļodas.

Iemaksājot 2 eiro pie jebkura ēdiena vai dzērienu tirgotāja, apmeklētāji saņems vairākkārt lietojamu

depozīta trauku, kuru pēc lietošanas vari apmainīt pret tīru. Trauku var atgriezt depozīta nodošanas

punktā, atgūstot iemaksātos 2 eiro vai tos ziedot festivālam, trauku atstājot tam īpaši paredzētās kastēs.