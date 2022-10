Pabeigt vai atstāt?

Šovasar Alūksnē, vecā rotaļu laukuma teritorijā starp Pils un Ojāra Vācieša ielām, sākās ilgi gaidītā aktīvās atpūtas parka izbūve, kam Alūksnes novada pašvaldība saņēma valsts budžeta līdzfinansējumu 450 000 eiro. Ceturtdien domes sēdē deputātiem bija jālemj – atstāt darbus iesāktus vai turpināt un pabeigt?

Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers domes sēdē skaidroja, ka pirmās kārtas darbiem saņemts valsts finansējums, pašvaldībai nodrošinot līdzfinansējumu nepilnu 80 tūkstošu eiro apmērā, bet otrajai kārtai finansējuma nav. “Lūdzām aizņēmumu otrajai kārtai valsts kasei, balstoties uz to, ka tas nepieciešams izglītības procesa nodrošināšanai. Mēģinājām. Diemžēl kredīta piešķiršanu neatbalstīja. Laikam nesaskatīja izglītības procesu šajā projektā. Līdz ar to otrās kārtas darbus nav iespējams uzsākt. Būtu jēgpilni projektu pabeigt pilnā apmērā. Jaunieši ļoti gaida aktīvās atpūtas parku un jau šobrīd cenšas ielauzties teritorijā un izmantot to, lai gan to darīt nedrīkst, ” stāstīja Dz. Adlers. Otrās kārtas īstenošanas izmaksas – 218 660 eiro.

Dz. Adlers rosināja trūkstošo finansējumu piešķirt no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem. “Jārunā skaidra valoda – ja šodien naudu neiedosim, būs iesākts un vairākus gadus nepabeigts projekts,” teica A. Dukulis. Plānošanas un attīstības nodaļas Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola skaidroja, ka šobrīd izbūvētā pirmā kārta nav lietojama bez otrās kārtas, jo ir tehnoloģiski neatdalāmas. Otrajā kārtā paredzēts izbūvēt starta rampu abām trasēm.

Deputāti par finansējuma piešķiršanu nobalsoja vienbalsīgi.