Novērtē sociālo darbinieku ieguldījumu

Alūksnes novadu darba vizītē apmeklēja labklājības ministrs Gatis Eglītis, parlamentārā sekretāre Evita Zālīte – Grosa un ministra palīdze Jana Zilkalne.

Ministrijas pārstāvji apmeklēja profesionālās izglītības kompetences centra “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālo struktūrvienību, kur tās direktore Astrīda Bētere sniedza ieskatu iestādes ikdienas darbā un runāja par tur esošajām problēmām.

Vēlāk viesi Alūksnes Kultūras centrā tikās ar novada vadību, kur pārrunāja jautājumus, kas skar novadā izveidotās senioru mājas programmas progresu, un atbildēja uz nevalstisko organizāciju pārstāvju jautājumiem, kas bija saistīti ar strauji pieaugošo dzīves dārdzību, pensiju indeksāciju un gaidāmajām vēlēšanām.

Labklājības ministrs G. Eglītis izteica atzinību visiem sociālajā jomā strādājošajiem Alūksnes novada cilvēkiem par pašaizliedzīgu šī unikālā un sarežģītā darba pildīšanu ikdienā, bet īpaši “Covid-19” apstākļos.

IEVA VIMBA (pirmā no labās). Labklājības ministrijas Atzinības rakstu saņēma sociālās aprūpes centra (SAC) “Pīlādži” sociālā darbiniece Ieva Vimba. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Ilze Posta, pasniedzot I. Vimbai ziedus, norādīja, ka Ieva strādā ar milzīgu atdevi un sirds mīlestību, un pateicās viņai par darbu.

BAIBA MEISTERE (otrā no labās). Atzinības rakstu par pašaizliedzīgu darbu “Covid-19” apstākļos no ministra rokām saņēma arī sociālās aprūpes centrs “Alūksne” un tā vadītāja Baiba Meistere. “Pastiprinātā darba slodze sociālajā centrā šajos krīzes apstākļos varbūt nebija pamanāma, bet tā bija. Darbinieki cīnījās kā lauvas, lai savus klientus pasargātu. Atzinību par to pelnījis viss iestādes kolektīvs. Paldies!” teica I. Posta. B. Meistere pateicās par to, ka ieraudzīts un novērtēts nozares darbinieku ieguldījums un atzina, ka darbs īpaši kovida laikā nav bijis viegls. “Citi strādā 24 stundas septiņas dienas no vietas, mūsu darbs rit 24 stundas 365 dienas gadā bez pārtraukuma,” teica viņa.

DZINTRA BIČEVSKA (trešā no kreisās). Ministrijas Atzinības raksts Dzintrai Bičevskai. “Dzintra ir sociālā darbinieka etalons, un viņas galvenais kritērijs ir cilvēku mīlestība,” pateicoties par darbu sociālajā jomā, teica I. Posta.

LAIMA KAŅEPE (otrā no kreisās). Atzinības rakstu par pašaizliedzīgu darbu “Covid-19” apstākļos no G. Eglīša saņēma arī sociālās aprūpes centrs “Pīlādži” Mālupē un tā vadītāja Laima Kaņepe. Par pašaizliedzīgo darbu koronavīrusa pandēmijas laikā iestādei pateicās arī I. Posta un atzina, ka tas darbs, kas ieguldīts, aprūpējot centra klientus un strādājot ar viņu tuviniekiem, nav novērtējams.