Noslēdzas projekta “Pededzes upes aizsprosta novākšana” aktivitātes

Ir noslēgušās paredzētās aktivitātes programmas LIFE GoodWater IP atbalstītajā projektā “Pededzes upes aizsprosta novākšana”, ko īsteno Alūksnes novada pašvaldība kopā ar pašvaldības aģentūru “ALJA”.

Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka informē, ka šī projekta mērķis bija likvidēt aizsprostu uz Pededzes upes, kas daudzu gadu garumā kopumā nelabvēlīgi ietekmējis upes kvalitāti, novācot veca koka tilta drupas un no upes gultnes izceļot koku sanesumus. Tādējādi ir atjaunots zivju migrācijas ceļš, atbrīvots upes tecējums laivošanas tūrismam, atjaunotas un uzlabotas lašveidīgo zivju nārsta vietas, ko nelabvēlīgi ietekmēja aizsprosts, atjaunotas straujteces dabīgai ūdens bagātināšanai ar skābekli, samazināts bioloģiskais piesārņojums un novērsta upes krasta erozija.

Vietā, kur aizsprosts likvidēts, augustā pašvaldības aģentūra “ALJA” kopā ar projekta partneriem biedrību “C. albula” upes gultnē izvietoja laukakmeņus un oļus, lai veidotos straujtecei atbilstoši apstākļi un piemērotas vietas zivju nārstam. Paldies par atbalstu un iesaistīšanos projekta realizācijā projekta partneriem SIA “Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” un zemnieku saimniecībai “Kadiķi M.A”.

Projekta laikā tika organizēti divi izglītojoši pasākumi jauniešiem, no kuriem pirmais notika jau 10. jūnijā, kad aizsprosta likvidēšanas darbi vēl nebija sākti, savukārt otrais 31. augustā, kad jauniešiem bija iespēja pārliecināties par to, kā atbrīvotā upe izskatās šobrīd. Otrajā seminārā ihtiologs, lašveidīgo zivju audzētavas SIA “FAPS” valdes priekšsēdētājs Armands Roze jauniešiem stāstīja par upju straujtecēm un to lomu upes ekosistēmā, savukārt SIA “Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” pārstāve Anete Dita Vespere – par upes aizsargjoslu un to nozīmi meža apsaimniekošanā. Paldies Alūksnes Bērnu un jauniešu centram, kas palīdzēja organizēt jauniešu iesaisti projekta īstenošanā.

Par projekta īstenošanu noslēgts līgums ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru. Kopējais projekta budžets ir 7629,65 EUR, kas pilnībā tiek segts no LIFE GoodWater IP projekta. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Santa Supe un pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis.