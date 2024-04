Noskaidroti erudīcijas konkursa “FIZMIX Eksperiments” pusfinālisti

Publicitātes foto

Pēc sīvas sacensības mēneša garumā noskaidrotas astoto un devīto klašu skolēnu komandas no Kurzemes, Vidzemes un Rīgas reģiona, kuras pusfināla un fināla kārtā sacentīsies par uzvaru erudīcijas konkursā “FIZMIX Eksperiments”. Zemgales un Latgales reģionos, kā arī Rīgas pilsētā cīņa par vietām pusfinālā turpinās, jo vairākas komandas atlases kārtā ieguvušas vienādu punktu skaitu. AS “Latvenergo” rīkotajā konkursā ar atklātās olimpiādes statusu, kas šogad norisinās jau 29. reizi, pieteicās kopumā 216 skolēnu komandas no 145 Latvijas skolām, kopumā 1080 skolēni. Konkurss “FIZMIX Eksperiments” noslēgsies 13. aprīlī ATTA centrā, kur visas dienas garumā ar aizraujošu programmu norisināsies Latvijas Fizikas festivāls.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Uz konkursa pusfinālu no Kurzemes, Vidzemes un Rīgas reģiona dosies:

No Vidzemes reģiona komandas: “Uzlādētie” (Ogres 1. vidusskola), “Kvintets” (Lēdmanes pamatskola), “Labs jautājums” (Cēsu Valsts ģimnāzija), “Epsilons 152” (Madonas Valsts ģimnāzija), “Epsilons 151” (Madonas Valsts ģimnāzija), “Zālītes” (Lēdmanes pamatskola), “Priedītes čiekuriņi” (Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija), “Baroni” (Limbažu Valsts ģimnāzija), “Fiziči” (Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola) un “Jaudīgie Stiprinieki” (Alūksnes vidusskola).

No Kurzemes reģiona komandas: “Jauda” (Liepājas Jāņa Čakstes vidusskola), “Vācēji” (Jaunpils vidusskola), “gudras galvas 2” (Liepājas Dzintara vidusskola), “TAHJONI” (Nīcas vidusskola), “Fermeri” (Jaunpils vidusskola), “ABADO” (Saldus vidusskola), “Piltene” (Piltenes pamatskola), “Bez bailēm” (Tukuma 3. pamatskola), “Katjoni” (Nīcas vidusskola) un “Irlava on top” (Irlavas pamatskola).

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

No Rīgas reģiona komandas: “Kuģotāji” (Siguldas 1. pamatskola), “Majoru elektriķi” (Jūrmalas Majoru vidusskola), “Elektromagnētiskā Elite” (Siguldas Valsts ģimnāzija), “Fizikas aģenti” (Siguldas Valsts ģimnāzija), “Trakās baterijas” (Siguldas Valsts ģimnāzija), “BitWise” (Babītes vidusskola), “Sasistie ar strāvu” (Jūrmalas Valsts ģimnāzija), “Team Lunar” (Mores pamatskola), “Carnikavas fiziķi” (Carnikavas pamatskola) un “Folivora” (Mārupes pamatskola).

Savukārt Zemgales un Latgales, kā arī Rīgas pilsētas komandas, kuras atlases kārtā ieguvušas vienādu punktu skaitu, turpinās cīņu par pēdējo – desmito – vietu pusfinālā. Tās ir divas komandas no Zemgales (“Fizomāni” un “Vara Peroksīds”), divas komandas no Latgale (“Malta_2024” un “SARGI”) un piecas komandas no Rīgas pilsētas (“No strāvas atslēgtie”, “Žļurģerts Šustermunters”, “Could-fiz”, “Smešariki” un “Azartspēļu ministri 2_0”), kuras otrdien, 2. aprīlī, saņems vienu papildu uzdevumu, uz kuru pareizi un visātrāk iesūtītā atbilde izšķirs to, kura komanda iekļūs pusfinālā un cīnīsies par galveno konkursa balvu.

Taču jau šobrīd ir skaidrs, ka uz pusfinālu dodas šīs deviņas Zemgales, Latgales un Rīgas pilsētas komandas:

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Zemgale: “GigaGrami”( Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola), “Arhimēda gurķi” (Jelgavas Valsts ģimnāzija), “Jaudīgie Jaunieši” (Jelgavas Valsts ģimnāzija), “Fenomeni” (Vecumnieku vidusskola) , “Zobrati” (Jelgavas 5. vidusskola), “Kreisā Roka” (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola), “Tīkls” (Dobeles Valsts ģimnāzija), “Nav laika” (Viesītes vidusskola), “Baloži pusdieno” (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija);

Latgale: “220V” (Daugavpils Iespēju vidusskola), “Higgisi” (Daugavpils Iespēju vidusskola), “Elektro-zaķīši” (Daugavpils Valstspilsētas vidusskola), “Baltais celiņš” (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs), “LVGargamels” (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija), “slay” (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs), “Kopspēks” (Daugavpils Zinātņu vidusskola), “Fizikālie fēniksi” (Balvu Valsts ģimnāzija), “Degošie drošinātāji”;

Rīgas pilsēta: “Plēsējsūnas” (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), “Grāmata84” (Rīgas 84. vidusskola), “ELL” (Habad Ebreju privātā vidusskola), “Blondīņi” (Rīgas Angļu ģimnāzija), “Bēdīgi slavenie” (Rīgas Angļu ģimnāzija), “Fiksiki-Miksiki” (Privātā pamatskola “Maksima”), “FPP” (Rīgas 40. vidusskola), “Azartspēļu ministri” (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), “Atas Krūmiņas mīļākie susuriņi” (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija).

Konkursa “FIZMIX Eksperiments” pusfināls un fināls norisināsies 13. aprīlī klātienē Latvijas Fizikas festivāla laikā. No 60 komandām pusfinālā tiks noskaidrota katra reģiona labākā komanda, kura finālā cīnīsies par vērtīgām balvām. Šī gada galvenā balva ir ceļojums uz Šveici, lai apmeklētu Eiropas Kodolpētniecības centru CERN – pasaulē vadošo zinātnisko centru un tā slaveno Lielo hadronu paātrinātāju, kā arī paviesotos Šveices zinātnes centrā “Technorama”.

13. aprīlī Rīgā, ATTA centrā notiks līdz šim lielākais Latvijas Fizikas festivāls, kurā gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem būs iespēja tuvāk iepazīt fizikas pārsteidzošo un aizraujošo pasauli. Fizikas festivāls apmeklētājus šogad priecēs ar zinātniski izklaidējošu bezmaksas programmu, kas aizraus gan lielus, gan mazus apmeklētājus. Dienas garumā notiks aktivitātes lieliem un maziem, ko nodrošinās visi Latvijas zinātnes un zinātkāres centri, dažādi tehniskās jaunrades un interešu pulciņi, lielākās Latvijas universitātes un citas izglītības iestādes. Tāpat būs iespēja uzklausīt stāstus par Latvijas zinātnes sasniegumiem fizikā un inženierzinātnēs, kā arī uzzināt par Latvijas ieguldījumu kosmosa izpētē. Pasākuma noslēgumā visus apmeklētājus ar koncertu priecēs grupa “Astro’n’out”.