No 1. jūlija ES spēkā jauni savienojumu pabeigšanas tarifi mobilā un fiksētā tīklā

Foto: pexels.com/ attēlam ilustratīva nozīme

Šogad no 1. jūlija Eiropas Savienībā (ES) stājas spēkā vienoti vairumtirdzniecības tarifu griesti savienojumu pabeigšanai gan mobilā, gan fiksētā tīklā. Daļa ES operatoru ievieš vienotu tarifu sākot jau no 1. jūlija, bet daļa – to ieviesīs pakāpeniski, kā to ļauj Eiropas Komisijas (EK) regula. Operatori vairumtirdzniecības tarifu piemēro savā starpā par savienojuma pabeigšanu tīklā, informē SPRK pārstāve Baiba Jakobsone.

Viņa norāda, ka, lai arī šī gada 1. jūlijā vairumtirdzniecības savienojumu pabeigšanas tarifa griesti mobilā tīklā ir 0,2 eiro centi par minūti, ES valstu operatoriem ir ļauts pakāpeniski sasniegt noteikto vērtību – 0,2 eiro centi par minūti, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. janvārim. Savukārt fiksētā tīkla operatoriem tarifu griesti – 0,07 eiro centi par minūti obligāti jāpiemēro no 2022. gada 1. janvāra. Tikmēr, kamēr notiek pakāpeniska pāreja uz vienotu tarifu griestu ieviešanu visā ES, katrā valstī šie tarifu griesti būs atšķirīgi.

Brīdī, kad iedzīvotājs, atrodoties Latvijā zvana kolēģim vai draugam, piemēram, Francijā, Latvijas un Francijas mobilo sakaru operatori veic savienojumu, par ko abi operatori savstarpēji norēķinās par noteiktiem vairumtirdzniecības tarifiem. Katrā valstī šie tarifu griesti ir noteikti atsevišķi, un tie atšķiras pat līdz 4 reizēm. Šī regulējuma rezultātā konsekventi visā ES tiks atrisināta konkurences problēma, un tarifu griesti būs vienoti.

Latvijā notiks pakāpeniska pāreja uz vienotu tarifu ieviešanu. Latvijas mobilo sakaru operatoriem piemērotais vairumtirdzniecības tarifs nedrīkstēs pārsniegt šādas vērtības par minūti:

0,7 eiro centus (2021. gada 1. jūlijs līdz 2021. gada 31. decembris);

0,55 eiro centus (2022. gada 1. janvāris līdz 2022. gada 31. decembris);

0,4 eiro centus (2023. gada 1. janvāris līdz 2023. gada 31. decembris);

0,2 eiro centus (no 2024. gada 1. janvāra).

Savukārt Latvijas elektronisko sakaru operatori, kas sniedz balss pakalpojumu fiksētā tīklā, vairumtirdzniecības tarifi nedrīkstēs pārsniegt šādas vērtības par minūti:

0,076 eiro centus (2021. gada 1. jūlijs līdz 2021. gada 31. decembris);

0,07 eiro centus (no 2022. gada 1. janvāra).

Fiksēto tīklu operatori nedrīkstēs arī piemērot maksu par savienojuma izveidošanu.

Līdz ar izmaiņām EK regulā, SPRK vienlaikus atcēla līdz šim SPRK noteiktos tarifa griestus balss savienojuma pabeigšanai mobilā tīklā – 0,8868 eiro centus par minūti un balss savienojuma pabeigšanas fiksētā tīklā tarifu griestus – 0,0766 eiro centus par izsaukumu un 0,0701 eiro centus par izsaukuma minūti. Tāpat arī tika pieņemts lēmums atcelt elektronisko sakaru operatoriem noteiktās saistības aprēķināt balss savienojuma pabeigšanas izmaksas.

Pēc konsultācijas ar tirgus dalībniekiem un ES institūcijām turpmāko mēnešu laikā SPRK plāno pārskatīt tarifu un izmaksu regulēšanas saistības un ar tām saistīto pienākumu kopumu pārējiem ar balss savienojuma pabeigšanu saistītiem starpsavienojuma pakalpojumiem, piemēram, starpsavienojuma līnijas ierīkošanas un abonēšanas pakalpojumiem.