No 1. augusta gaidāmas izmaiņas maršrutā Alūksne–Liepa–Cēsis

Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumiem, no 2021. gada 1. augusta maršruta Nr.7769 Alūksne–Liepa–Cēsis autobuss, kas no Cēsu autoostas darbadienās izbrauc pulksten 6.25, kursēs visu gadu (šobrīd kursē skolēnu mācību laikā, no 1. septembra līdz 31. maijam). Tādējādi reiss, kas Cēsu autoostā no 1. jūnija līdz 30. augustam darbadienās tiek uzsākts pulksten 6.40, tiks atcelts, “Alūksniešiem.lv” pavēstīja Autotransporta direkcijas pārstāve Lilita Pelčere.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits.