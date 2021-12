Nevajadzīgām kartona kastēm tiek rasti dažādi praktiski pielietojumi

Zirgu stallis un laukums – Indra Frunza no Alūksnes

Lai arī kartona kastes pēc izmantošanas ir piemērotas otrreizējai pārstrādei, pirms tam ir iespēja pagarināt to lietošanas laiku, pārvēršot kastes par praktiskām mājsaimniecības lietām, izmantojot kā izejmateriālu jaunu lietu izgatavošanai, kā arī izmēģināt makulatūras pārstrādes procesu veikt mājas apstākļos. To visu pierāda “Zaļā josta” un “SilverTree.lv” radošā konkursa “Iepakojuma kastes pārvērtības” dalībnieki, kas no kartona kastēm darinājuši gan mēbeles un dizaina interjera preces, gan rotaļu atribūtus bērniem, gan radījuši dažādus mantu uzglabāšanas risinājumus. Tādējādi pagarināts kastu lietderīgais kalpošanas laiks, mazinot radīto atkritumu daudzumu.

“Radošā konkursa “Iepakojuma kastes pārvērtības” dalībnieki ir pierādījuši, ka radošums, izdoma un ilgtspējīga domāšana ir galvenie virzītājspēki videi draudzīgu paradumu iedzīvināšanā ikdienā, un ir svarīgi, lai šādas iniciatīvas kļūst par ierosmes objektu un arī turpmāko paraugu sabiedrībā”, uzskata “Zaļa josta” pārstāve Aija Caune, aicinot ikvienu iedzīvotāju paraudzīties uz mājās pieejamām nevajadzīgām lietām plašāk. Lietas, ko ikdienā izmetam atkritumos vai nododam pārstrādē, vēl var tikt plaši pielietotas mājsaimniecībā, pagarinot to kalpošanas mūžu un ļaujot atteikties no neapdomīgas jaunu lietu iegādes. Jo jaunu iespējams radīt no vecā, pārveidojot nevajadzīgo esošo.

Pēdējos gados Eiropas Savienībā izplatītākais radītais iepakojuma atkritumu veids bija papīrs un kartons, veidojot 40,6% no kopējā radītā iepakojuma atkritumu apjoma. Kartona kastu izgatavošanai pārsvarā tiek izmantota zemas kvalitātes celulozes šķiedra, kas iegūta no otrreizējām izejvielām. Tas padara kartonu par mazvērtīgu otrreizējo izejvielu, kuras pārstrādes iespējas ir ierobežotas. Tāpēc kartona kastu atkārtota izmantošana, pārveidošana un pielietošana jaunu izstrādājumu darināšanā ir lielisks veids, kā mazināt radīto atkritumu apjomu un efektīvi pielietot resursus. To apliecina “Zaļā josta” rīkotā konkursa “Iepakojuma kastes pārvērtības” dalībnieki. Kopumā konkursam pieteiktas 176 dažādas kartona kastu praktiskas pielietošanas alternatīvas. No kastēm darināti svētku rotājumi, kastes apgleznotas un aplīmētas, radot jaunus dāvanu iesaiņojumus vai kārbas mantu uzglabāšanai. Kartona kastes pārveidotas dažādos rotaļu atribūtos bērniem vai mājdzīvniekiem. No kastēm darinātas mēbeles, interjera priekšmeti, gaismekļi. Un daži konkursa dalībnieki pat pierādīja, ka makulatūras pārstrādi jaunā papīra masā iespējams veikt mājas apstākļos – kastes var kalpot par izejvielu jaunu kartona izstrādājumu iegūšanai.

Mazdārziņš – Indra Frunza, PII Sprīdītis Alūksne

Par konkursa “Iepakojuma kastes pārvērtības” uzvarētājiem atzīta Indra Frunza no Alūksnes, Mārīte Zariņa no Dagdas un Sandra Skļepoviča no Tukuma novada.

Indra Frunza ir Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” skolotāja un vecmāmiņa 5 bērniem. Konkursā I. Frunza pieteikusi vairākus pašas darinātus rotaļu piederumus, kas taisīti no nevajadzīgām kartona kastēm – rotaļu zirgu stalli un izjāžu laukumu mazmeitas rotaļu zirgiem, vairākus rotaļu eksponātus par dzīvnieku tēmu, kā arī rotaļu mazdārziņu, kurā bērnudārza bērni var audzēt īstus zaļumus un dārzeņus. Kartona kastes pielietotas, lai izgatavotu daudzveidīgus rotaļu un uzskates materiālus bērniem – mājās un bērnudārzā.

Mārīte Zariņa no Dagdas, Krāslavas novadā, nevajadzīgās kartona kastes izmanto jaunu uzglabāšanas dekoratīvo kastu izgatavošanai. Ņemot talkā karsto līmi, M. Zariņa rada gaumīgas un izturīgas kastes un grozus, kuras, kā norāda M. Zariņa, var izmantot dažādām vajadzībām – mantu un sauso produktu uzglabāšanai, saimniecības vajadzībām un dāvanu iesaiņošanai.

Savukārt Sandra Skļepoviča no Tukuma novada radusi unikālu pielietojumu ne tikai nevajadzīgajām kastēm, bet arī izlietotajam dāvanu iesaiņojamajam papīram, kas parasti pēc dāvanas atsaiņošanas tiek izmests vai labākajā gadījumā nodots pārstrādei. Izlietoto dāvanu iesaiņojamo papīru S. Skļepoviča izmanto kartona kastu aplīmēšanai, lai iegūtu skaistas kārbas, kas var kalpot lietu uzglabāšanai vai kā oriģināla dāvanu kastīte nākamajiem svētkiem. Tādējādi S. Skļepoviča ir radusi praktisku ilgtermiņa pielietojumu uzreiz diviem iesaiņojuma materiāliem, kas parasti tālāk par pārstrādes konteineru nenonāk.

Ar īpašām veicināšanas balvām “Zaļā josta” apbalvo radošākos konkursa dalībniekus, kas izrādījuši unikālas dizaineru iemaņas jaunu produktu radīšanā. Kristiāns Sams no Rīgas nevajadzīgās kartona kastes šķīdina ūdenī, pievienojot vecos reklāmas bukletus, līmi, eļļu un kukurūzas miltus, līdz iegūst viendabīgu papīra masu, no kuras darina oriģinālas 3D maskas. Jelgavniece Anna Ķuze kartona kastes pārveido, lai izgatavotu dizaina galda lampu. Par savu darbu A. Ķuze saka: “Man ir svarīga darba būtība, kā tas tiek nests pasaulē un lai ir pielietojums gan dizainiski, gan praktiski. Tāpēc, gatavojot lampu, izvēlējos pamata formu kā apli. Apli, jo tam nav stūru, kas ierobežotu. Aplis – līnija, kurai nav ne sākuma, ne beigu, un visi tās punkti ir ekvivalenti. Virzība pa apli atgādina nemitīgu atgriešanos pašam pie sevis.” Savukārt Raivis Tjaguns no Ludzas kartona kastes pārveidojis par dizaina dambretes galda mēbeļu komplektu, sakot: “Mūsu mājās, noliktavā, bija sakrājušās kartona kastes no nesen iegādātajām elektroprecēm un mēbelēm. Mēs negribējām tās izmest, taupot kādai praktiskai vajadzībai. Tagad noliktava atbrīvota no makulatūras un kastes ieguvušas otru – daudz interesantāku dzīvi.”

Konkursa atbalstītājs “SilverTree.lv” piešķīris specbalvu savam favorītam – Lilitai Svirževskai no Rīgas, kas no veco kartona kasti pārvērta par oriģinālu Ziemassvētku eglīti, dekorējot to ar unikālām, pašrocīgi no makulatūras darinātām stilizētām rozītēm. L. Svirževska par savu darbu stāsta: “Skolotāja ikdienas darbā sakrājas daudz makulatūras – apdrukāta vai aprakstīta biroja papīra, krāsaina papīra atgriezumi pēc rokdarbiem. Tāpēc radās doma šos papīrus pārstrādāt: sasmalcināt blenderī, pievienojot ūdeni, tad iegūto papīra masu ievietot silikona rožu formiņās, nosusināt lieko ūdeni un pēc tam novietot uz karstiem radiatoriem, lai izžūst. Tika izmantoti zaļas krāsas dažādu toņu aplikāciju papīra atgriezumi, kas iekrāsoja papīra masu. Pamatam tika izmantots kartona iepakojums no velosipēda.”

“Zaļā josta” pateicas visiem konkursa dalībniekiem par radošu pieeju resursu taupībai un atkritumu apjoma mazināšanai, aicinot ikvienu smelties idejas, kā kartona kastes un citus iesaiņojumus pēc izlietošanas izmantot praktiski, pagarinot to kalpošanas mūžu.