Nedzīvo atsevišķā “burbulī”

Alūksnes Invalīdu biedrības biedri 30. martā pulksten 10.00 Alūksnes Kultūras centra mazajā zālē savus biedrus aicina uz gada atskaišu kopsapulci. Sapulce plānota divās daļās – par darbu un galvenajiem notikumiem aizvadītajā gadā un par to, kas plānots nākamajā periodā. Tāpat būs iespēja apmeklēt turpat izvietoto ziedotāju sagādāto rūpniecības preču tirdziņu.

Lai radītu pozitīvas emocijas

“Lai biedrības biedriem pastāstītu par darbu pagājušajā gadā, esam sagatavojuši prezentāciju. Bet vairāk tomēr visus interesē tas, ko plānojam paveikt šogad. Vislielākā interese vienmēr bijusi par iespēju vasarā doties kopīgā ekskursijā, līdzi ņemot arī savus ģimenes locekļus un draugus. Šim nolūkam vienmēr izīrējam lielo autobusu un dodamies ekskursijā uz vietām, kur iespējams pavadīt arī skaistu vasaras vakaru, piemēram, pie kādas ūdenstilpes, cilvēkiem radot pēc iespējas vairāk pozitīvo emociju,” saka Alūksnes Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs Edvīns Svars. Šādu ekskursiju biedrība plāno arī šogad. Lai gan iepriekšējos gados viņi devušies arī ārzemju ekskursijās, šogad tā tomēr būs tepat pa Latviju, lai nebūtu tik nogurdinoša, un arī tepat vēl ir daudz skaistu vietu, kas jāiepazīst.

Biedrība vasarā plāno arī citas aktivitātes, piemēram, galda spēļu turnīru, vienas dienas ekskursiju, lai kopīgi apskatītu Alūksnes muzeja Dienvidu torni Pilssalā un citu, par ko vairāk varēs dzirdēt sapulces dalībnieki. Pie alūksniešiem ciemoties pieteikušies arī biedri no radniecīgām kaimiņu novadu organizācijām.

“Ļoti piedomājam pie tā, kā izdzīvot, sagādājot ikdienas nepieciešamības preces, atvieglojot savu dzīvi. Sadarbojoties ar dažādiem ziedotājiem Latvijā, pārsvarā koncentrējamies uz atbalstu pārtikas un apģērba jomā, pieņemam arī finansiālus ziedojumus, lai tā kaut nedaudz samazinātu mūsu biedrības biedru ikdienas izdevumus,” saka E. Svars. Lai to organizētu, ieguldīts ievērojams darbs, tādēļ biedrības valde par to aktīvākajiem biedriem plānojusi izteikt pateicību.

Aicina būt atsaucīgiem

Noslēdzot kopsapulci, runās arī par to, ka Invalīdu biedrība nedzīvo atsevišķā savā “burbulī”, bet rēķinās ar to, kas notiek Latvijā un pasaulē, sadarbojas ar citām nevalstiskajām organizācijām, kas mājvietu radušas Alūksnes novada Sabiedrības centrā.

Reģistrācija sapulcei Alūksnes Kultūras centrā jau no pulksten 9.00, bet E. Svars vēl atgādina neaizmirst lietošanai līdzi paņemt medicīniskās sejas maskas. Vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts gan nebūs nepieciešams, jo vairs nav obligāta prasība to uzrādīt. Ikgadējo Lieldienu pasākumu gan šogad biedrības valde neplāno rīkot, jo to izdarīt ar divu nedēļu intervālu līdz svētkiem nav iespējams, tādēļ aicina savus biedrus būt atsaucīgiem un apmeklēt kopsapulci.