Neatjaunos, bet remontēs veco

Par to, ka vecās elektrolīnijas, kas ierīkotas ar elektrības stabiem dārzkopības kooperatīvajā sabiedrībā “Sīļi – 1”, Alūksnē, novecojušas un plānots to atjaunot, laikraksts vēstījis vairākkārt.

82 mazdārziņu īpašnieki balsojot lēma ierīkot jaunu elektrolīniju un pieslēgumus, līdz ar ko biedrības valde projektētājiem lūdza šim nolūkam sagatavot tehnisko projektu. Tomēr izrādījās, ka tehniskā projekta izstrādes cena pieaugusi un pēc iepriekš veiktajiem aprēķiniem to pasūtīt neizdevās. Tādēļ biedrības valde nolēma no šīs idejas atteikties, atjaunojot pašreizējo elektrolīniju, un augsto izmaksu dēļ to pakāpeniski veicot vietās, kur tas nepieciešams visvairāk.

Stabus pret kabeli

Kooperatīvās sabiedrības “Sīļi – 1” valdes priekšsēdētājs Ilgonis Stumbenis laikrakstam atklāj, ka biedrības valde tomēr nolēmusi atteikties no jaunas elektrolīnijas un pieslēguma ierīkošanas, jo projekts vien izmaksā dārgāk nekā sākotnēji bija plānots. “Veicot aprēķinus, nolēmām, ka lētāk tomēr būs atjaunot jau esošo elektrolīniju. To vispirms veiksim vietās, kur tas akūti nepieciešams. Pirmkārt, jānomaina elektrolīnija, kas stiepjas gar mežu Medņu ielā,” stāsta I. Stumbenis. Tur nereti stipra vēja laikā mēdz krist vecie koki vai koku zari un bojāt elektrolīniju. Nomainīt pret kabeli būtu nepieciešams aptuveni sešus, septiņus elektrības stabus.

Rudenī veco transformatoru uz Ievu ielas, kas ir AS “Sadales tīkls” īpašums, elektrotīkla uzturētājs nomainīja pret jaunu un tā apkārtnē no apauguma attīrīja arī elektrolīniju.

Tomēr elektrolīniju, kā kopsapulcē rudenī informēja Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, “Sadales tīkli” savā īpašumā pārņemt atteicās, lai gan pašvaldība ar šādu lūgumu vairākkārt vērsusies Ekonomikas ministrijā, arhīvos un citās instancēs. Tātad arī par pašreizējās elektrolīnijas remontu būs jāmaksā kooperatīvās sabiedrības biedriem.

Maksās kā līdz šim

Veicot esošās līnijas remontdarbus, mazdārziņu īpašnieki varēs justies drošāk un bez elektrības nepaliks, taču samaksa būs jāveic tāpat kā tagad. “Kooperatīvā sabiedrība “Sīļi – 1”, protams, par patērēto elektroenerģiju norēķinās kā juridiska persona. Tādēļ arī turpmāk biedrības biedri par savos īpašumos patērēto elektroenerģiju maksās juridiskas personas cenu,” informē biedrības grāmatvede Anna Kalniņa. Elektrolīnijas remontdarbus plānots sākt nākamā gada pavasarī.