Neapmierināti par maršruta “Jēkabpils – Alūksne” slēgšanu

Laikraksta redakcijā vērsās lasītājs, kurš savu vārdu neatklāja, un pauda neapmierinātību, ka no 1. jūlija slēgts autobusu maršruts “Jēkabpils – Alūksne”. “Kad pēdējo reizi pats braucu ar šo autobusu, bija pasažieri, kuri brauca līdz Ates dzirnavām, Kalnienai, Stāmerienai. Tātad Alūksnes novadā ir iedzīvotāji, kuri brauc ar šo autobusu,” sacīja lasītājs.

Vidzemes Plānošanas reģiona (VPR) sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Inita Ozoliņa apstiprina, ka maršruts Nr. 7896 “Jēkabpils – Alūksne” ar šī gada 1. jūliju vairs nekursē. “Par slēgšanas iemesliem sīkāku informāciju var sniegt VSIA “Autotransporta direkcija” (ATD). Mūsu rīcībā ir vienīgi informācija, ka “Pamatojoties uz to, ka ir noslēgts jauns sabiedriskā transporta pakalpojumu līgums maršrutu tīkla daļā “Jēkabpils, Preiļi, Līvāni” ar šī gada 1. jūliju, kurā reģionālās nozīmes maršruts Nr. 7896 “Jēkabpils – Alūksne” vairs netiek iekļauts”,” saka I. Ozoliņa.

Minētā maršruta slēgšanas rezultātā veikta virkne autobusu kustības izmaiņu, lai iedzīvotājus, kuri izmantoja slēgto maršrutu, neatstātu bez pārvietošanās iespējām. Visvairāk izmaiņas skārušas pasažierus Madonas novadā. Transporta satiksmes pārkārtošana joprojām turpinās.

Jāpiebilst, ka VPR jau sākotnēji paredzēja, ka nebūs iespējams atvērt reisus no/uz visām pieturvietām, kas bija iekļautas maršrutā “Jēkabpils –

Alūksne”, un iesniedza ATD ierosinājumu šo maršrutu neslēgt.

“Vēl varam piebilst, ka Alūksnes novada teritorijā maršruta slēgšanas rezultātā bez sabiedriskā transporta ir palicis autoceļa V388 Alūksne – Kalniena – Gulbene posms no 0 līdz 10,2 kilometram. Tiesa – iepriekš no šīs teritorijas iedzīvotāji minēto maršrutu izmantoja ļoti maz. Iespējams, ka nederēja izpildes laiki. Tādā gadījumā VPR aicina iedzīvotājus informēt, vai autobusa reiss ir nepieciešams, un, ja tā, tad aicinām arī norādīt, no kurienes, uz kurieni un kādos izpildes laikos tas būtu nepieciešams. Apkoposim informāciju un vērsīsimies Autotransporta direkcijā ar konkrētiem priekšlikumiem,” saka I. Ozoliņa.

Kādi ir iemesli maršruta slēgšanai, ar jautājumu vērsāmies arī Autotransporta direkcijā. Kad saņemsim atbildi, informēsim par to lasītājus.

Uzziņai

Patlaban, lai savienotu posmu Alūksne – Gulbene, uz eksperimenta laiku – trīs mēnešiem (no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. septembrim): Atklāts maršruts “Gulbene – Lejasciems – Alūksne” ar sekojošu reisu izpildi:1. reiss pulksten 07.05 no Gulbenes AO ar izpildi otrdienās, piektdienās; 2. reiss pulksten 14.00 no Alūksnes AO ar izpildi otrdienās, piektdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5538 “Gulbene – Mālmuiža – Lejasciems – Gulbene”: 1. reisam Nr. 09 pulksten 07.05 no Gulbenes AO (ar izpildi darba dienās) mācību laikā slēgta izpilde otrdienās, piektdienās; 2. reisam Nr. 11 pulksten 07.05 no Gulbenes AO (ar izpildi otrdienās, ceturtdienās) skolēnu brīvdienās slēgta izpilde otrdienās.

AVOTS: VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS