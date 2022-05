Neapmierināti ar sadārdzinājumu

Redakcija saņēmusi jautājumus no vairākiem alūksniešiem par to, kādēļ ūdens skaitītāju nomaiņa pēc SIA “Alūksnes namu” cenrāža izmaksā tik dārgi. “Veikalā ūdens skaitītāji maksā vidēji no 20 līdz 17 eiro. Kādēļ “Alūksnes nami” par viena ūdens skaitītāja nomaiņu prasa četras reizes lielāku samaksu? Vai tad tiešām darbs tā uzstādīšanai vai nomaiņai maksā tik daudz? Vai tur ieskaitīti arī ceļa izdevumi, aizbraucot līdz klientam? Un kas vēl?” interesējas kāds laikraksta lasītājs, kurš savu vārdu minēt publiski nevēlējās.

Veikalā salīdzinoši lēti

Lai pārliecinātos par ūdens skaitītāja cenu, devos uz veikalu “Akvedukts”, Alūksnē, Gulbenes ielā. “Jā, laikā, kad SIA “Alūksnes nami” atkal atsāka ūdens skaitītāju nomaiņu dzīvokļos, pie mums, veikalā, vērsušies pircēji, kuri izsaka savu neapmierinātību ar minētā uzņēmuma augsto maksu. Mūsu veikalā ūdens skaitītāja cena ir vidēji 16,50 eiro. Uzstādot pilnībā no jauna, vēl nepieciešams dubļu filtrs un saskrūves. Šis komplekts kopumā tad izmaksās aptuveni 20 eiro,” saka pārdevējs Elvis Grīslis.

Lielākās izmaksas – darbs un nodokļi

“Darbs, kas ieguldīts, nomainot vienu ūdens skaitītāju, un nodokļi ir vislielākās komponentes, kas SIA “Alūksnes nami” veido un sadārdzina šī pakalpojuma izmaksas. Ūdens skaitītājs maksā tikai trešo daļu no kopsummas, kas ir 48 eiro. Par braucienu pie klienta iekasējam vēl papildu samaksu. Tas ir dārgi, tādēļ klientam piedāvājam iespēju nomāt šos ūdens skaitītājus, maksājot ikmēneša maksu,” atbildot uz lasītāju interesējošajiem jautājumiem, saka SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva.

M. Kaļva arī norāda, ka uzņēmums nepiedāvā santehniķa pakalpojumus, lai iedzīvotājiem uzstādītu pašu nopirktos ūdens skaitītājus. “Ja tāda vēlme cilvēkam ir, un viņš ir sameklējis sertificētu santehniķi, vispirms šīs darbības jāsaskaņo ar mājas apsaimniekotāju SIA “Alūksnes nami”. Tāpat jebkurā gadījumā skaitītāja plombēšanu nodrošinās “Alūksnes nami”. Tas, rēķinot arī ceļa izmaksas, dzīvokļa saimniekam izmaksās no pieciem līdz septiņiem eiro,” vērš uzmanību M. Kaļva.