Meklē savus radiniekus

Šonedēļ redakcijā vērsās brīvprātīgais, jelgavnieks Mārtiņš Ziebergs, kurš sadarbībā ar raidījumu “Gaidi mani” (“Zhdi menya”) interesentiem palīdz atrast ilgus gadus pazudušos līdzcilvēkus visā plašajā bijušās Padomju Savienības teritorijā, un ar laikraksta starpniecību vēlējās atrast pazudušu cilvēku Alūksnes pusē. Arī pērn mūspusē tika sadzītas pēdas kādas ģimenes pazudušiem tuviniekiem.

M. Ziebergs stāsta, ka šoreiz ar starptautiskā raidījums “Gaidi mani” un grupas “Vienotība” starpniecību savus bioloģiskos vecākus, brāļus, māsas, kuri var dzīvot Alūksnes pusē meklē viņu radiniece.

Radiniece publiski vēsta: “Es, Demidova Mārīte Jāņa meita, dzimusi 1982. gada februārī Alūksnē, meklēju savus vecākus: māti Edīti Demidovu, tēvu Jāni Demidovu, kā arī savus brāļus, māsas un pārējos radiniekus. Pēc piedzimšanas vecāki no manis atteicās un mani adoptēja cita ģimene. Ir zināms, ka it kā Alsviķu skolā esot mācījies viens no maniem brāļiem vai māsām. Nezinu, vai tā ir patiesība. Lūdzu, palīdziet man atrast tuviniekus!”

Brīvprātīgajam detektīvam Mārtiņam Ziebergam ir liela pieredze cilvēku meklēšanā, un lielākoties meklējumi ir ar laimīgām beigām. Savu darbu viņš sauc par hobiju, kas aizņem teju vai visu brīvo laiku. Mārtiņš stāsta, ka pirms deviņiem gadiem meklēt cilvēkus bijis grūtāk, tagad viņam palīdz arī plašsaziņas līdzekļi.

Pērn ar Mārtiņa starpniecību savu māsu Ināru (iespējamais uzvārds Krūmiņa) Alūksnē meklēja brāļi Ēvalds Vuškāns un Harijs Vuškāns. Vairāki pavedieni jau noskaidroti, bet meklējumi turpinās.

Jautāts, vai mūspusē bijuši neticami satikšanās gadījumi, M. Ziebergs atzīst, ka to ir grūti atminēties, bet pēdējā laikā ne. Daudz meklēts un atrasts lielajās pilsētās – Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī. Deviņu gadu laikā, kopš viņš ir raidījuma brīvprātīgais cilvēku meklētājs, viņš Latvijā ir atradis pāri par 2000 cilvēku un savedis tos kopā ar meklētājiem.

Ja jums ir kas zināms par cilvēkiem, kurus meklē, vai arī viņi paši, lūgti rakstīt vai zvanīt brīvprātīgajam cilvēku meklētājam Mārtiņam Ziebergam. Anonimitāte garantēta. Kontaktinformācija: e-pasts martins.ziebergs@inbox.lv, tālrunis 29923833.