Mājas plāno būvēt Alsviķu ielā

Alūksnes novada pašvaldība 26. jūlijā saņēmusi iesniegumu no SIA “WHL” par nekustamā īpašuma, zemes gabala Alsviķu ielā 2, Alūksnē, pirmpirkuma tiesību izskatīšanu, jo vēlas to iegādāties. Jūlija domes sēdē deputāti nolēma tomēr neatteikties no pirmpirkuma tiesībām uz šo zemes gabalu, bet to iegādāties, lai realizētu attīstības programmu 2022. – 2027. gadam, kas paredz daudzdzīvokļu māju celtniecību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Liepājā reģistrētā uzņēmuma “WHL”, kura vienīgais dalībnieks ir AS “AM Nord” un patiesā labuma guvējs ir Jānis Lapiņš, pilnvarotā persona zvērināts advokāts Krišjānis Krasovskis pašvaldībā iesniedzis lūgumu par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu uz zemes gabalu Alsviķu ielā 2, Alūksnē, kura platība ir 35 383 m².

Jūlija domes sēdē domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers deputātiem paskaidroja, ka konsultāciju uzņēmuma SIA “Grupa 93” speciālisti, izvērtējot potenciālās vietas pilsētā, kur pašvaldībai būtu iespējams būvēt jaunu dzīvojamo fondu, ir norādījuši tieši šo zemes platību. “Alsviķu ielā 2 pašlaik pašvaldībai iespējami divi apbūves pielietojumi – zaļā un jauktās apbūves teritorija. Deputātus aicinu balsot, lai pašvaldība tomēr neatteiktos no pirmpirkuma tiesībām uz šo teritoriju, bet drīzumā varētu uzsākt jauna dzīvojamā fonda izbūvi,” aicināja Dz. Adlers.

Priekšsēdētājs uzskata, ka, iespējams, šī nekustamā īpašuma pārdošanas cena pašvaldībai ir pārāk augsta. “Tomēr, ja parēķina viena kvadrātmetra izmaksas, kas šajā gadījumā ir pieci eiro, tas vairs nešķiet dārgi. Pašvaldība savulaik savus īpašumus ir atsavinājusi pat par 16 eiro kvadrātmetrā, tādēļ šī zemes īpašuma cena jāvērtē kā atbilstoša pašreizējai tirgus cenai,” sacīja Dz. Adlers.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Zemes gabals Alsviķu ielā 2 ir publiskās apbūves teritorija, un tās blīvums atbilst daudzdzīvokļu māju būvniecībai, tomēr daļēji tā ir arī dabas apstādījumu teritorija,” deputātiem domes sēdē paskaidroja Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele – Jauniņa.

Uzņēmums “Grupa 93” par vispiemērotāko daudzdzīvokļu māju kvartālam atzina tieši Alsviķu ielu 2, un pašvaldībai būtu jāizmanto šī iespēja, jo citur pilsētā pašlaik nesaredz tādu vietu, kur šādu kompleksu izveidot, domā I. Zīmele – Jauniņa un piebilst, ka šādu atzinumu izteikuši arī citi arhitekti, ar kuriem pārrunāta minētā iespēja

Balsojot par minēto lēmuma projektu, deputāti tomēr nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Alsviķu ielā 2, Alūksnē, tiesību realizēšanai nodrošinot finansējumu 173 000 eiro apmērā.