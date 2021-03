Maina atkritumu apsaimniekošanas tarifu

Foto: Publicitātes

Februāra Apes novada domes sēdē lēma par atkritumu apsaimniekošanas tarifu Gaujienas pagastā. Daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās “Kraujas”, “Tērces” un “Druvas” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa vienam iedzīvotājam būs 1,85 eiro (ar PVN).

Pakalpojumu iedzīvotājiem sniedz ZAAO, to izmanto 101 iedzīvotājs, izvietoti 7 konteineri. Iestādes “Komunālā saimniecība” direktors Gundars Pihlis skaidroja, ka tarifa palielinājums saistīts ar izmaiņām dabas resursu nodokļu likmē, kas no janvāra par sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstināta no 50 eiro par tonnu uz 65 eiro.