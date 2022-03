Mācības “Art of Wholeness” Kiprā

Alūksnes un Apes novada fonda projekta “The Art of Wholeness” ietvaros notika mācības Kiprā, kur satikās 24 jaunatnes darbinieki – cilvēku darbinieki, lai no 16. līdz 24. martam iedziļinātos sevī un iepazītos ar dažādām dabā balstītām mācību metodēm, kā arī ļautos krāsām, krītiņiem, zīmuļiem – radot gan indivduāli, gan kopā, radot gan uz papīra, gan dziedot un piepildot telpu ar savām balsīm, informē Lelde Gusta.

No Alūksnes puses šim projektam, kā dalībnieces pievienojās Inita Lemba un Dana Berkule. Lelde Gusta un Ilze Zvejniece, kopā ar mācību vadītāju no Rumānijas Sandru Horea un mācību vadītāju no Kipras Eleni Michail veidoja projekta saturu, vadīja dažāda veida sesijas un ļāvās dabas un mākslas mijiedarbībai.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+:Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.