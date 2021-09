LTV7 lineārās televīzijas apraidē nodrošinās ziņu raidījumu krievu valodā

Foto: Unsplash/ attēlam ilustratīva nozīme

SEPLP atbalsta LTV piedāvājumu līdz 2021. gada beigām LTV7 lineārās televīzijas apraidē nodrošināt ziņu raidījumu krievu valodā un padziļināti vērtēs atsevišķas kabeļtelevīzijas operatoru platformās retranslējamas sabiedrisko mediju mazākumtautību platformas programmas izveidi, informē LTV pārstāve Anita Jansone.

Latvijas Televīzija (LTV) ir piedāvājusi, un Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome atbalstījusi (SEPLP) izstrādāto redzējumu mazākumtautību satura pieejamības turpmākai nodrošināšanai lineārajā televīzijā. LTV lēmums paredz līdz gada beigām LTV7 turpināt pārraidīt ziņas krievu valodā un padziļināti izpētīt iespēju 2022. gadā veidot atsevišķu kanālu mazākumtautībām kabeļtīklos.

“Latvijas Televīzijas kā sabiedriskā plašsaziņas līdzekļa mērķis ir uzrunāt pēc iespējas plašāku auditoriju, tai skaitā sniedzot objektīvu un daudzveidīgu saturu Latvijas mazākumtautību auditorijai neatkarīgi no mediju formāta un kanāla,” norāda LTV valdes loceklis Ivars Priede.

Lai nodrošinātu uzticama mazākumtautību satura pārraidīšanas nepārtrauktību lineārajā apraidē, LTV piedāvā līdz ar jaunās multimediju platformas rus.LSM.lv, kas tiek veidota uz sabiedrisko mediju portāla LSM.lv bāzes, startu septembra vidū mazākumtautībām domāto saturu tomēr vēl pilnībā nepārcelt no LTV7 programmas. Līdz 2021. gada beigām LTV7 katru vakaru ap plkst. 19.00 joprojām būtu skatāmas ziņas krievu valodā. Tāpat līdz gada beigām būtu jārod risinājums, kā izveidot atsevišķu kabeļtelevīzijas operatoru platformās retranslējamu mazākumtautību lineārās televīzijas programmu un no 2022. gada janvāra nodrošināt satura vienības gan šim kanālam, gan mazākumtautību multimediju platformai. LTV ieskatā viens no obligātiem šādas programmas izveides priekšnosacījumiem ir tās obligāta iekļaušana kabeļtelevīzijas operatoru pamata piedāvājumā.

Latvijas Televīzija 2018. gadā izstrādāja un 2020. gadā pilnveidoja koncepciju “Latvijas Televīzijas multimediju satura platforma mazākumtautībām”, ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmumu to apstiprināja 2020. gada jūlijā. Saskaņā ar izstrādāto platformas ieviešanas laika grafiku septembra vidū darbu sāks jaunā multimediju platforma rus.LSM.lv, integrējot LTV un LSM.lv saturu, kā arī daļu no LR4 satura mazākumtautību valodās. Platformas satura piedāvājums iekļaus gan teksta un grafisko informāciju, gan video un audio pēc pieprasījuma, kā arī tiešraidē straumētus video formātus un pasākumu tiešraides.