Lolojumdzīvniekiem pirms ievešanas ES teritorijā, jāveic trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

No šī gada 16. septembra, ieceļojot Eiropas Savienībā no Krievijas un Baltkrievijas ar suni, kaķi vai

mājas sesku nekomerciālā nolūkā, ir noteikta papildus prasība – lolojumdzīvniekiem pirms ievešanas

Savienības teritorijā, jāveic trakumsērgas antivielu titrēšanas tests. To paredz Eiropas Komisijas publicētā Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/1130, ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem.

Jāatzīmē, ka līdzvērtīgas papildus prasības no šī gada 16. septembra attiecībā uz trakumsērgas antivielu titrēšanas testu ir noteiktas arī komerciālā nolūkā ievestiem suņiem un kaķiem no Krievijas

un Baltkrievijas.

Grozījumi veikti, jo pārbaudēs, ko pēdējo gadu laikā veikuši robežkontroles dienesti, ir konstatētas atkārtotas neatbilstības profilaktisko veselības aizsardzības pasākumu veikšanā pret trakumsērgu

lolojumdzīvniekiem – suņiem, kaķiem un mājas seskiem, kurus pārvieto no Baltkrievijas un Krievijas.

Neatbilstības ietver vakcinācijas pret trakumsērgu neesamību un neatbilstošu tās veikšanu, kā arī

nepatiesi dokumentētu vakcināciju pret trakumsērgu, kuras derīgums ir nepareizi apliecināts pievienotajos veterinārajos sertifikātos.

Šādi trūkumi Eiropas Komisijā radījuši nopietnas šaubas par trakumsērgas profilakses un kontroles

noteikumu pastāvīgu piemērošanu un faktisku īstenošanu, ko garantējušas šo trešo valstu kompetentās iestādes, kā arī par šo valstu līmenī izsniegto oficiālo sertifikātu pareizību.

Ņemot vērā, ka bieži tiek konstatētas neatbilstības saistībā ar lolojumdzīvnieku vakcinācijas pret trakumsērgu statusu un tās nepareizu sertificēšanu, atkāpe no prasības pirms ievešanas Savienības teritorijā veikt trakumsērgas antivielu titrēšanas testu lolojumdzīvniekiem – suņiem, kaķiem un mājas seskiem, kuru izcelsme ir Baltkrievija un Krievija, rada vērā ņemamas bažas par risku ievazāt trakumsērgu Savienībā, veicot šādu lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu.

Atgādinām, ka problēmu jau pagājušā gada beigās aktualizēja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)

ģenerāldirektors Māris Balodis, piedaloties Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu galveno veterināro amatpersonu darba grupas sanāksmē, aicinot Eiropas Komisiju noteikt ierobežojumus suņu un kaķu

komerciālai ievešanai no trešajām valstīm.

Veicot suņu un kaķu komerciālo sūtījumu pastiprinātu kontroli uz Eiropas Savienības ārējās robežas,

tostarp noņemot dzīvnieku asins paraugus izmeklējumam uz antivielām pret trakumsērgas vakcīnas vīrusu, lai pārliecinātos, vai dzīvnieki patiešām ir vakcinēti, PVD konstatēja ļoti zemu trakumsērgas antivielu līmeni dzīvnieku asinīs, kas liecināja par nepietiekamu aizsardzību pret trakumsērgu.

Caur Latvijas robežkontroles punktiem no Krievijas un Baltkrievijas uz dažādiem galamērķiem

Eiropas Savienībā šī gada pirmajos četros mēnešos ievesti vairāk nekā 3 219 mīļdzīvnieku komerciālo sūtījumu, kas ir vairāk nekā 800 suņu un kaķu mēnesī. Tostarp Latvija kā galamērķis šī gada četros mēnešos ir bijusi 36 no Krievijas un Baltkrievijas ievestajiem mīļdzīvniekiem.

Pateicoties sistemātiskai savvaļas dzīvnieku vakcinācijai, kas kopš 2005. gada regulāri tiek veikta

pavasarī un rudenī, trakumsērga Latvijā ir izskausta. Pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem konstatēts 2010. gadā, bet mājas (istabas) dzīvniekiem – 2012. gadā. Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija 2015. gadā Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas.

Informāciju sagatavoja: PVD Sabiedrisko attiecību daļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Anna Joffe.