Lielākais Covid-19 izplatības pieaugums – Līvānu un Gulbenes novados

Foto: pixabay.com

Aizvadītās nedēļas laikā lielākajā daļā Latvijas turpināja augt ar Covid-19 inficēto iedzīvotāju skaits, bet vislielākais pieaugums bija Līvānu un Gulbenes novados, liecina aģentūras LETA aprēķini pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem.

Kā informēja SPKC pārstāvis Gints Georgs Muraševs, aizvadītajā nedēļā, no 12.septembra līdz 18.septembrim, Latvijā par 48,8% pieaudzis jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Kopā šajā laikā reģistrēti 8368 jauni Covid-19 gadījumi.

Infekcijas reproduktivitātes koeficients 1,31 norāda uz infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā, tāpat par 23% pieaudzis pacientu skaits stacionāros, atzīmēja SPKC.

Lielākais saslimušo skaita kāpums ir bijis Līvānu novadā, kur saslimušo skaits nedēļas laikā ir audzis par 157% – no 44 līdz 113 cilvēkiem, kuri ar Covid-19 ir inficējušies iepriekšējo 14 dienu laikā. Saslimušo skaits ir dubultojies jeb audzis par 109% arī Gulbenes novadā, kur svētdien reģistrēti 119 saslimušie.

Saslimušo skaits aizvadītās nedēļas laikā ir samazinājies tikai Ventspilī, Alūksnes un Saulkrastu novados.

Skaitliski visvairāk inficēto ir Rīgā. Tur svētdien ir reģistrēti 5028 iedzīvotāji, kuri ar Covid-19 ir inficējušies pēdējo 14 dienu laikā, kas ir par 25% vairāk nekā pirms nedēļas. Seko Daugavpils, kur svētdien reģistrēti 911 saslimušie, kas ir par 40% vairāk nekā iepriekšējā svētdienā.

Augstākais 14 dienu kumulatīvais saslimstības līmenis ir Rēzeknē – 1336,8 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Seko Krāslavas novads ar 1199,2 gadījumiem un Daugavpils ar 1151,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā kopumā pašlaik ir 756,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju un šis līmenis tiek pārsniegts 13 Latvijas pašvaldībās.

Bez minētajām pašvaldībām saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Līvānu, Balvu, Ogres, Rēzeknes un Dienvidkurzemes novadā, Rīgā, Cēsu, Ādažu un Siguldas novadā, kā arī Liepājā.

Divu nedēļu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

Visvairāk saslimušo pašlaik ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Šajā vecuma grupā pēdējo 14 dienu laikā ir inficējušies 2393 Latvijas iedzīvotāji. Seko iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 49 gadiem ar 2200 saslimušo un iedzīvotāji vecumā no 50 līdz 59 gadiem ar 2189 iepriekšējo divu nedēļu laikā reģistrētiem saslimušajiem ar Covid-19.

Aizvadītajā nedēļā ir saglabājusies kopš mācību gada sākuma vērojamā tendence, ka īpaši strauji aug saslimušo skaits bērnu un jauniešu vidū. Tā vecumā līdz deviņiem gadiem svētdien reģistrēti 944 saslimušie ar Covid-19, kas ir par 50% vairāk nekā pirms nedēļas. Savukārt vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem inficēto skaits nedēļas laikā palielinājies par 78% – līdz 2024.

Iepriekšējās nedēļas laikā par 1,5 reizēm pieauga Covid-19 gadījumu skaits vecuma grupā 10 līdz 19 gadi un biežāk gadījumi tika reģistrēti Vidzemē un Latgalē. Arī Eiropas Savienībā pašlaik novērojams jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaita pieaugums, atzīmē SPKC.

Kopumā Latvijā pašlaik ir 14 187 iedzīvotāji, kuriem pēdējo divu nedēļu laikā ir konstatēta inficēšanās ar Covid-19.

SPKC vērš uzmanību, ka līdzīgi kā katru rudeni, turpmākajās nedēļās palielināsies saslimstība ar augšējo elpceļu infekcijas slimībām, tādēļ būtiski vecākiem būt atbildīgiem un slimības simtomu gadījumā – ja ir klepus, iesnas, kakla sāpes, paaugstināta temperatūra un līdzīgi simptomi – nevest bērnu uz izglītības iestādi, bet atstāt mājās un sazināties ar ģimenes ārstu.

Pašlaik pielāgotās vakcīnas ir pieejamas, par potes saņemšanu sazinoties ar savu ģimenes ārsta praksi vai ārstniecības iestādes vakcinācijas kabinetu, vai arī piesakoties arī tīmekļa vietnē “manavakcina.lv”.

Vakcinācija ir rekomendējama visai sabiedrībai un īpaši veselības aprūpes personālam, senioriem vecumā no 65 gadiem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām, imūnsupresētiem cilvēkiem un viņu ciešām kontaktpersonām, ilgstošiem sociālās aprūpes centru iemītniekiem un viņu aprūpes personālam un grūtniecēm.

Kā vakcinēšanās termiņus SPKC norāda trīs mēnešus pēc pēdējās vakcīnas saņemšanas cilvēkiem no 65 gadu vecuma un imūnsupresētiem cilvēkiem, kā arī seši mēneši un ne agrāk kā pēc trīs mēnešiem pēc pēdējās vakcīnas saņemšanas pārējiem cilvēkiem. Tāpat rekomendēts vakcinēties četrus līdz sešus mēnešus, bet ne agrāk kā pēc trīs mēnešiem pēc pārslimota Covid-19.

SPKC aicina turpināt ievērot Covid -19 profilakses pasākumus, tajā skaitā, izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem un nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem. Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti censties ievērot divu metru distanci publiskajās vietās.