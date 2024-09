Lielā Talka aicina 20. un 21. septembrī svinēt dabu

Jau šo piektdien un sestdien – 20. un 21. septembrī – Lielā Talka aicina iedzīvotājus svinēt dabu, piedaloties Pasaules talkā un atzīmējot savas aktivitātes www.talkas.lv SVINAM DABU kartē. Pasaules talka (starptautiski – World Cleanup Day) pirmo reizi no šī gada ir iekļauta ANO starptautiski atzīmējamo dienu kalendārā, lai pievērstu arvien lielāku valdību, sabiedrību, mediju, iedzīvotāju uzmanību nepieciešamībai risināt dabas piesārņojuma problēmu. Globāli Pasaules talkas kustība, ko Latvijā pārstāv kustība Lielā Talka, šogad īpaši uzsvērs ekoloģijas problēmas saldūdens rezervju kontinentā Arktikā, savukārt šeit Latvijā akcentēsim Baltijas jūras situāciju, ņemot vērā, ka tā ir pasaules piesārņotākā jūra.

Lielās Talkas Labas gribas vēstnieks, Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomē sekretariāta vadītājs Andrejs Pildegovičs, pārstāvot Latviju līdz ar Igaunijas, Slovēnijas, Fidži un citu valstu diplomātiem rosināja Pasaules talkas iekļaušanu ANO kalendārā: “Jau šobrīd ir paveikts liels darbs – ik gadu ap 20 miljonu iedzīvotāju no teju 200 pasaules valstīm iesaistās Pasaules talkā. Bet mūsu varētu būt vēl vairāk, jo piesārņojums nepazīst valstu robežas. Aicinu mūsu diasporu un Latvijas diplomātus visā pasaulē pievienoties Pasaules talkai 20. septembrī. Globālajā Pasaules talku kustībā Latvija ir slavena ar vienu no visaugstākajiem iedzīvotāju iesaistes procentiem talkās. Tieši Latvijas un Baltijas piemērs ir pamatā tam, lai šāda talkošanas labā prakse pasaulē ietu plašumā.”

Solidaritāti ar Lielās Talkas, Latvijas un citu valstu iedzīvotāju centieniem dabas labā izrādīs arī daudzu valstu ārvalstu diplomāti, kuri strādā Latvijā. Jau vairākus gadus Īrijas vēstniecība Latvijā palīdz koordinēt vēstniecību dalību talkās. Īrijas vēstniece Latvijā Eimīra Frīla (Eimear Friel) uzsver: “Lepnums par mūsu pludmalēm un jūrām saista īrus un latviešus. Jūras mums ir nozīmīgi resursi, taču mēs visi esam atbildīgi arī par to kopšanu. Es pati esmu pieredzējusi to kaitējumu, ko atkritumi un piesārņojums var nodarīt savvaļas dzīvniekiem un ūdeņiem, pat no tādām mazām lietām kā plastmasas maisiņš. Tāpēc es ļoti priecājos, ka varu piedalīties šajā Pasaules talkā Latvijā. Manā dzimtajā pilsētā Īrijā cilvēki arī tīra vietējās pludmales, tāpēc esmu gandarīta, ka mēs visi kopā piedalāmies šajā misijā dabas labā.”

Latvija pasaulē unikāla ar savu Laimes koku un Laimes koku parku stādīšanu – stādām koku ar sava veida rituālu, vēlot labas domas dabai, sev, ģimenei, pilsētai, Latvijai. 20. septembrī Krāslavā tiks atklāts jau 7.Laimes koku parks ar interesantu tradīciju, – aicinot jaunlaulātos tur iestādīt savu Laimes koku.

Ko var darīt Pasaules talkā? Var iestādīt savu Laimes koku, sakopt jūras vai tuvākās ūdenstilpnes piekrasti, veikt ārtelpas labiekārtošanas darbus, rosināt diskusiju savā kopienā par zaļo dzīvesveidu, doties pārgājienā ar izglītojošu, dabu izzinošu aktivitāti, veikt digitālo talku savās viedierīcēs, atbrīvojot to no nevajadzīgiem datiem un liekas enerģijas patēriņa globālajā datu “mākonī”, kā arī sanākt kopā uz neformālu sadziedāšanos dabā pēc talkošanas. Savas aktivitātes ikviens var atzīmēt SVINAM DABU kartē www.talkas.lv.

Šī gada JAUNUMS – Pasaules talkas noslēguma PALDIES notikums Vecāķu pludmalē! Sestdien, 21. septembrī, no 14.00-17.00 Lielā Talka teiks paldies ikvienam, kurš šajā gadā talkojis, darījis dabai labu, Latviju padarot tīrāku, skaistāku, zaļāku.

PALDIES notikumā Vecāķu pludmalē būsim kopā ar folkloras kopu Ābols, RTU jaukto kori “Vivere”, Lielās Talkas Labas gribas vēstnieci, mūziķi Būū, talkas draugiem un atbalstītājiem. Plkst.16.00 uz lielā ekrāna tiks demonstrēts “Summertime – aicina Inese Galante” festivāla koncertieraksts “Rekviēms – lūgšana Baltijas jūrai”, – tas ir Mocarta Rekviēms ar Sandija Semjonova dokumentālās filmas kadriem par Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. Rekviēma izpildījumā arī piedalās Lielās Talkas Labas gribas vēstniece Inese Galante, kas daudzkārt paudusi rūpes un mīlestību par Baltijas jūru.

Vēl viens jaunums ir 5. septembrī parakstītais Lielās Talkas un Dziesmu svētku biedrības sadarbības memorands – abas kustības balstās folklorā un sadarbosies dabas aizsargāšanā. Pasaules talkas dienu ietvaros Dziesmu svētku kustības pārstāvji tiek laipni aicināti sanākt dabā kopā uz neformālu sadziedāšanos savās kopienās, pateicoties viens otram par labi padarītu darbu un stiprinot vienam otru.

Lielā Talka ir pateicīga saviem Labas gribas vēstniekiem – Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomē sekretariāta vadītājam Andrejam Pildegovičam, mūziķei Būū, Dziesmu svētku biedrības vadītājam Intam Teterovski, operdziedātājai Inesei Galantei – par viņu ieguldījumu, iedvesmojot sabiedrību uz labiem darbiem dabas labā.