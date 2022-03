Liela atsaucība labdarības akcijai “Palīdzēsim Ukrainas tautai”

Alūksnes un Apes novada fonds labdarības akcijas “Palīdzēsim Ukrainas tautai” ietvaros ir guvis lielu atsaucību no atbalstītājiem. Viens no ziedojuma veidiem ir iedzīvotāju sarūpētās dažādas pirmās nepieciešamības preces, apģērbs, higiēnas piederumi, pārtika, dāvanu kartes. Fonda telpās kopumā saņemtas 1464 vienības par kopējo summu 5428,22 eiro. Atbalstu no fonda Alūksnes un Apes novados saņēmušas 12 ģimenes (30 cilvēki).

Būtisks ir arī uzņēmumu atbalsts, kas ziedo gan vērienīgas naudas summas, gan vērtīgas preces, ko nogādāt Ukrainā. “Alūksnes un Apes novada fonds” sadarbojoties ar “Ziedot.lv” un Smiltenes novada pašvaldību nosūtījis medikamentu kravu slimnīcām Ukrainai un rācijas. “Smiltenes novada pašvaldības sadraudzības pilsēta Mēri Ukrainā deva informāciju, ka nepieciešamas rācijas, lai varētu sazināties 30 kilometru rādiusā, jo mobilajā tīklā sakaru nav. Fonds “Ziedot.lv” atbalstīja rāciju iegādi, deva finansējumu. Rācijas saņēma “Alūksnes un Apes novada fonds” un tālāk nodeva Smiltenes novada pašvaldībai, kas noorganizēja to nogādāšanu,” stāsta Alūksnes un Apes novada fonda pārstāve un Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju. 58 rācijas ir būtisks atbalsts. To kopējā vērtība – 9280 eiro.

Fonds iesaistījās arī medikamentu kravas nosūtīšanā Ukrainas slimnīcām. “Medikamentu iegādei slimnīcām Ukrainā Dainis Aļeksējevs , SIA “Saukas kūdra”, ziedoja 10 000 eiro un arī SIA “Mežvalde AD” ziedoja 10 000 eiro. Ainārs Mežulis, kā deputāts un Latvijas LIAA Pārstāvniecības Ukrainā vadītājs personīgi iegulda nesavtīgu savu darbu un ieguldījumu Ukrainas atbalstam- ziedojumu organizēšanā un nogādāšanu Ukrainā,” stāsta A. Harju. “Līvs AM” ziedoja 5000 eiro Ukrainas atbalstam. Šonedēļ fons saņēma vēl deviņu uzņēmumu ziedojumus.

Smiltenes novada pašvaldības domes deputāti vienojušies februāra mēneša algu, ko saņem par darbu kā deputāti, ziedot Alūksnes un Apes novada fondam akcijai “Palīdzēsim Ukrainas tautai”.

Foto: Sandra Apine