Ļeņina galva – Alūksnes novada muzeja paspārnē

Alūksnes novada muzejam būs jauna atklātās ekspozīcijas teritorija – laukums raķešu bāzē Zeltiņu pagastā, kur atrodas Ļeņina galvas piemineklis. Praktiski gan nekas nemainīsies, jo eksponāts turpinās atrasties raķešu bāzes teritorijā un ikdienā to uzturēs Zeltiņu pagasta pārvalde, bet juridiski tas būs Alūksnes novada muzeja valdījumā.

Par to deputāti lēma Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē šomēnes. Alūksnes novada muzeja direktore Diāna Pelaka skaidroja, ka tas jādara, lai, ievērojot likumu par padomju režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un demontāžu, Ļeņina galvu saglabātu. “Ļeņina galvu nevērtēja kā demontējamu, jo tas savulaik jau tika pārvests no Alūksnes pilsētvides uz neitrālu teritoriju. Šobrīd šis piemineklis nav ne muzeja krājumā, ne kādā citā uzskaitē. Pieminekļa autore ir Latvijas tēlniecībā nozīmīga personība, tēlniece Gaida Grundberga. Lai pieminekli pasargātu un saglabātu kā laika liecinieku, tas jāatzīst par muzejisku eksponātu, uzņemot to muzeja krājumā un teritoriju pārņemot akreditēta muzeja valdījumā, kā to paredz likums,” skaidroja D. Pelaka.

Pārcels trīs pieminekļus

Uz teritoriju pārvedīs arī trīs citus objektus no novada pagastiem, kas vērtēti kā demontējami, bet saglabājami, nododot tos Latvijas Okupācijas muzeja krājumā, ar iespēju deponēt Alūksnes novada muzejam. No Liepnas pagasta pārvedīs divus pieminekļus – Padomju Savienības varonim Otomāram Oškalnam un rakstniekam Jūlijam Vanagam veltītos, bet no Zeltiņu pagasta uz raķešu bāzi pārvedīs pieminekli 3. Baltijas frontes karavīriem – Alūksnes atbrīvotājiem 1944. gadā. “Zeltiņu raķešu bāzes laukums veidosies kā atklāta ekspozīcija par padomju laika režīmu. Mēs kā muzejs esam ieinteresēti saglabāt liecības par Alūksnes novadu no dažādiem laika periodiem, kam ir vēsturiska, mākslinieciska un memoriāla vērtība, arhitektoniska kvalitāte, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme. Domāju, ka raķešu bāze ir piemērota vieta, kur to darīt tieši ar padomju laika objektiem,” norādīja, D. Pelaka.