Lemj par Torņa ielas 15 cietušās kāpņu telpas atjaunošanas virzību

Foto: Līga Vīksna

Alūksnes novada dome 25. marta sēdē pieņēma lēmumu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Torņa ielā 15, Alūksnē, gāzes sprādzienā cietušās 5. kāpņu telpas atjaunošanas virzību, “Alūksniešiem.lv” informēja Alūksnes novada sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

E. Aploka norāda, ka minētās dzīvojamās mājas cietušās daļas atjaunošanai SIA “Alūksnes nami” ir astoņas reizes veikusi iepirkuma procedūras. Līdz šim tās ir bijušas nesekmīgas. Tiklīdz šogad SIA “Alūksnes nami” izsludinātā iepirkuma procedūra noslēdzās rezultatīvi, Alūksnes novada pašvaldība vērsās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar lūgumu piešķirt šim mērķim valsts budžeta līdzekļus.

Pašvaldība no ministrijas ir saņēmusi uzdevumu sagatavot un iesniegt tai dokumentus, lai pretendētu uz valsts budžeta finansējumu no programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Ņemot vērā minētās programmas nosacījumus, kas varētu būt līdz 70% no paredzamajām izmaksām, Alūksnes novada dome 25. marta sēdē nolēma valsts atbalsta gadījumā palielināt SIA “Alūksnes nami” pamatkapitālu, ieguldot 50 370 eiro, lai nodrošinātu mājas pārvaldniekam tūlītēji pieejamus līdzekļus pilna apjoma būvdarbu realizēšanai, vēsta novada sabiedrisko attiecību speciāliste.