Laura Pope strādās iepirkumu komisijā

Foto: no arhīva

Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijā turpmāk strādās arī Laura Pope no Apes pagasta. Par to šonedēļ ārkārtas domes sēdē lēma deputāti. Divi komisijas locekļi, Ilze Bogdanova un Ainārs Mežulis, bija izteikuši vēlmi pārtraukt darbu komisijā. Līdz ar to iepirkumu komisijas sastāvs bija jāpapildina ar diviem locekļiem. Deputāti lēma komisijā apstiprināt L.Popi un Gintu Eisleru.

Iepriekš domes sēdē jūlija beigās deputāti lēma par iepirkumu komisijas nolikumu un sastāvu. Publisko iepirkumu komisija strādās sešu cilvēku sastāvā – Lita Kalniņa, Sanda Kļaviņa, Elgars Felcis, Linda Zūdiņa un šonedēļ apstiprinātie Gints Eislers un Laura Pope.

Balsojumā par iepirkumu komisiju un nolikumu, nepiedalījās visi domes deputāti, jo likums par interešu konfliktu novēršanu amatpersonu darbībā nosaka – ja domes deputāts ir balsojis par nolikumu vai komisijas izveidi, tad nevar piedalīties pēc tam nevienā pašvaldības organizētā iepirkuma procedūrā. Tādēļ uzņēmēji izlēma balsojumā nepiedalīties, jo pastāv iespēja kādreiz iepirkumos piedalīties.