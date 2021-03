Latvija saņems 9600 “AstraZeneca” vakcīnas devu piegādi

eng.lsm.lv

Latvija šodien saņems 9600 “AstraZeneca” vakcīnas devu piegādi, aģentūrai Leta pavēstīja Nacionālajā veselības dienestā.

Kā ceturtdien žurnālistiem skaidroja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), pēc problēmām ar laicīgu vakcīnu piegādi Veselības ministrija nolēmusi neturpināt sadarbību ar uzņēmumu SIA “Oribalt Rīga”, kā rezultātā, lai gan sākotnēji bija plānots, ka uzņēmums uzglabās vakcīnas pēc to nonākšanas Latvijā, nolemts šo uzdevumu uzticēt kādam citam. Ministrs gan neminēja konkrētu uzņēmuma nosaukumu, kam šī “AstraZeneca” vakcīnu krava tiks piegādāta.

Kopumā no 8.marta līdz 4.aprīlim paredzētas desmit vakcīnu piegādes, kā rezultātā Latvija varētu saņemt 164 448 vakcīnas devu. Tas nozīmē, ka šonedēļ Latvija varētu saņemt kopumā 15% no šajā laika periodā – no 8.marta līdz 4.aprīlim – paredzētajām vakcīnu devām.

Pēc šīs piegādes, nākamā, ko Latvija varētu saņemt, tiek plānota 15.martā, kad Latvijā varētu pienākt 1170 “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas devu piegāde. Savukārt ievērojami lielāka piegāde varētu nonākt Latvijā 17.martā, kad plānots saņemt 15 412 vakcīnas devu no “AstraZeneca”.

Mēneša otrajā pusē – 21.martā – plānots saņemt 16 800 ražotāja “Moderna” vakcīnas devu un dienu vēlāk – 22.martā – Latvijā varētu pienākt 1170 “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas devu. Tikmēr 24.martā plānots saņemt 37 444 “AstraZeneca” vakcīnas devu, bet 29.martā – 1170 “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas devu.

Lielākā vakcīnu piegāde šajā laika periodā tiek plānota 31.martā, kad paredzēts saņemt 40 912 “AstraZeneca” vakcīnas devu. Pēc šīs piegādes vēl paredzēts saņemt 25 200 vakcīnas devu no “Moderna”.