Labdarības maratons “Dod pieci!” šogad palīdzēs saņemt tūlītēju atbalstu cilvēkiem, kurus no dzīvības šķir nauda

Sabiedrisko mediju labdarības maratons “Dod pieci!” šogad pievērsīsies veselības aprūpes trūkumiem Latvijā, izgaismojot finansiālo bezizeju, ar ko saskaras cilvēki ar kritiskām un akūtām veselības problēmām, kuriem nepieciešama tūlītēja palīdzība, bet valsts ārstēšanās izmaksas nesedz. Tie ir gadījumi, kad cilvēkus no dzīvības šķir konkrēta un pašiem nesasniedzama naudas summa. “Dod pieci!” kā allaž nedēļas garumā – no 13. līdz 19. decembrim – raidīs no īpašās stikla studijas Doma laukumā Rīgā.

“Dod pieci!” laikā saziedotie līdzekļi nonāks labdarības organizācijas Ziedot.lv rīcībā, kas ļaus operatīvi palīdzēt ar zāļu iegādi, nepieciešamajiem izmeklējumiem un diagnostiku, kā arī segt cita veida palīdzību gadījumos, kad nekavējoties jāuzsāk ārstēšana, taču individuālajā ziedojuma projektā līdzekļi vēl nav savākti.

“Slimību neieplāno, tā atnāk negaidīti. Arī diagnozi nevaram izvēlēties. Slimības priekšā mēs visi esam vienādi neaizsargāti, bet tad sākas loterija – būs vai nebūs valsts kompensētas zāles. Cilvēki ar vienādu diagnozi, bet atšķirīgu slimības stadiju, nereti piedzīvo situāciju, ka vienam zāles vai cita veida ārstēšana ir kompensēta, bet otram nav. Bieži tās ir tik lielas summas, ko ģimenes nespēj samaksāt, taču slimība negaida, kamēr tiks sakrāta nauda. Tamdēļ nepieciešams drošības spilvens jeb ātra palīdzība situācijās, kad ārstniecība jāuzsāk nekavējoši,” uzsver Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, papildinot, ka labdarības maratona ziedojumi ļaus cilvēkiem ar smagām saslimšanām un dārgu ārstēšanu saņemt pirmo atbalstu.

Latvijas Radio 5 dīdžejs un labdarības maratona “Dod pieci!” aizsācējs Latvijā Toms Grēviņš sola spožu un piesātinātu saturu ar labāko mūziku un vērtīgākajām atziņām: “Vienpadsmitais “Dod pieci!” būs pamatīga dažādu jautājumu uzdošana vispirms jau katram pašam sev. Es ticu, ka gandrīz trīs mēnešu ilgas diskusijas rezultātā mēs atradīsim jaunas idejas un instrumentus, kā efektīvāk palīdzēt līdzcilvēkiem, kurus liktenis pārsteidzis nesagatavotus ar ziņām, ko neviens nekad nevēlas saņemt.”

Visbiežāk vajadzīgs atbalsts medikamentu iegādei, diagnostikai un operācijām

Ik gadu vairāk nekā 300 cilvēku ar kritiskām un akūtām veselības problēmām vēršas pie Ziedot.lv, lūdzot tūlītēju palīdzību medikamentu iegādei, izmeklējumiem un diagnozes noteikšanai, atbalstu retu un smagu diagnožu ārstēšanā, operācijām un procedūrām gan Latvijā, gan ārpus valsts robežām.

Savā pieredzē dalās šī gada labdarības maratona “Dod pieci!” vēstnese, Latvijas Radio 1 raidījuma “Krustpunktā” un „Divas puslodes” producente Evija Unāma: “Ir nežēlīgi apzināties, ka Tava dzīvība un dzīves kvalitāte ir atkarīga no medikamenta, kas ir nesasniedzams, jo vienkārši nav pieejama tāda nauda. Drosmīgākie vēršas pie Ziedot.lv, bet arī tas negarantē, ka šis solis būs rezultatīvs, jo, ja neesi sabiedrībā atpazīstama persona, līdzcilvēki var nepieciešamo summu nesaziedot. Man paveicās, bet ir tik daudz citu, kam tā nav. Turklāt, atbalsta meklējumi ir ļoti, ļoti emocionāli grūti, kā pacientam, tā viņa tuviniekiem…”

Visbiežāk palīdzība nepieciešama onkoloģijas pacientiem. 2023. gadā pie Ziedot.lv pēc palīdzības vērsušies 84 cilvēki, kuri saskārušies ar onkoloģiskām saslimšanām un kuriem nepieciešami līdzekļi valsts neapmaksātu vai daļēji apmaksātu medikamentu iegādei par kopējo summu vismaz 2 miljonu eiro apmērā. Atkarībā no diagnozes un nepieciešamā ārstniecības veida šī summa vienam cilvēkam var svārstīties no dažiem simtiem eiro līdz pat vairākiem simtiem tūkstošu. Palīdzību medikamentu iegādei lūdz arī citu smagu un retu slimību gadījumos. Tā, piemēram, 2023. gadā Ziedot.lv vismaz 300 reizes apmaksāja ārstu un speciālistu konsultācijas par kopējo summu 205 tūkstoši eiro.

Nauda kā šķērslis dzīvībai

Smagi slims cilvēks līdztekus fiziskām sāpēm un ierobežojumiem nereti nonāk bezcerīgā situācijā ārstniecībai nepieciešamās naudas trūkuma dēļ. Ja pacienta diagnoze “izkrīt” no valsts apmaksāto ārstniecības pakalpojumu vai kompensējamo medikamentu saraksta, slimība ievelk trūkumā un nabadzībā visus tuvākos.

Nereti cilvēkiem nepietiek līdzekļu ārstu konsultācijām, jo valsts apmaksātie speciālisti kvotu trūkuma dēļ ir grūti pieejami vai ilgi jāgaida. Bieži finansiālu līdzekļu trūkuma dēļ cilvēki ārstniecību atliek vai neveic to nozīmētajā apjomā. Naudas trūkums valstiskā līmenī nereti ir iemesls, kādēļ specifiskas diagnozes gadījumos daudzi medikamenti, īpaši inovatīvie, paliek ārpus kompensējamo zāļu sarakstiem, tikmēr pacientu vienīgā cerība ir līdzcilvēku atbalsts.

Tā, piemēram, Valsts kontroles 2023. gada revīzijas ziņojumā “Onkoloģija – prioritāte bez rezultāta” secināts, ka Veselības ministrijas īstenotie pasākumi nenodrošina ne agrīnu onkoloģisko slimību atklāšanu, ne “Zaļā koridora” efektīvu darbību, ne pacientiem nepieciešamo zāļu kompensāciju, kam ir būtiska ietekme uz Latvijas sabiedrības veselības rādītājiem. Ziņojumā onkoloģijas zāļu iegādes izdevumu kompensācija tiek vērtēta kā bezcerīga, nevienlīdzīga un pazemojoša. Turklāt ar līdzīgām problēmām saskaras arī citi dzīvību apdraudošu slimību pacienti, kuru ārstēšanai, izmeklējumiem un operācijām nepieciešami lieli līdzekļi.

Tā ir mūsu visu kopējā atbildība nepalikt vienaldzīgiem un sniegt atbalstu. Mēs nevaram pieļaut, ka smagi slimi cilvēki paliek bez palīdzības, jo pēkšņas veselības problēmas var skart ikvienu no mums – slimību neieplāno, tā nešķiro un nežēlo.