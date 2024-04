Labais darbs, kas iepriecina putnus

Foto: no Ziemeru pamatskolas arhīva

Klāt pavasaris un mēnesis, kad daudzviet notiek Putnu dienas, tādēļ daudzi vēlas izlikt sev pie mājas vai dārzā putnu būrīti. Putniem bieži trūkst dabisko ligzdošanas vietu un tie labprāt ligzdo pareizi izgatavotos un izvietotos putnu būrīšos. Lai to darītu, ir svarīgs pamudinājums un padoms.

Ziemeru pamatskolas 6. klases skolēni, skolotājas Ziedītes Aigares mudināti, ir gatavi uzņemt putnus, izgatavojot skaistus putnu būrīšus. Pateicoties kooperatīvās sabiedrības “Kubulnieki” kolektīvam, darbi veicās raiti, un rezultāts iepriecina gan pašus meistarus, gan putnu vērotājus, gan arī noteikti pašus lidoņus, kas dzīvos galdniecības apkārtnē Jaunalūksnes pagasta Garjuros.

“Priekšmeta dizaina un tehnoloģijas mācību programmā jāapgūst dažādas prasmes. Viena no tām – mācīties strādāt ar dažādiem kokapstrādes rokas instrumentiem,” stāsta Z. Aigare un uzsver, ka šis bija īstais brīdis un vieta, kur to realizēt. Bērniem bija iespēja izmēģināt un pielietot profesionālus rokas instrumentus, arī elektriskos, piemēram, dažādus urbjus, slīpmašīnas, ēveli, zāģi. Skolēni ir gandarīti, jo redzēja sava darba augļus. “Pirms sākām gatavot būrīšus, vērojām apkārtni, kur būtu piemērotākā vieta. Izvēlējāmies lielāko un kuplāko koku, kur beigās būrīšus arī pielikām. Kad putnu būrītis ir kokā un tam apkārt lidinās putni, prieks ir neviltots,” stāsta skolotāja un uzsver, ka bērniem šādas un citas praktiskās nodarbes ļoti patīk, viņi jūtas noderīgi un paveikuši ko nozīmīgu šajā pavasarī.

Kas jāievēro, izgatavojot būrīšus? (Avots: LATVIJAS ORNITOLOĢIJAS BIEDRĪBA)

◆ Būrīši jāizgatavo no sausiem dēļiem (no mitriem dēļiem gatavoti būrīši izžūstot kļūst šķirbaini). Dēļu biezums: 2 – 2,5 cm. Dēļi nedrīkst būt ēvelēti, jo tas var apgrūtināt mazuļu izkļūšanu no būrīša.

◆ Lai būrītis kalpotu ilgāk, tā jumtiņu ieteicams nosegt ar skārdu vai ruberoīdu.

◆ Būrīša dibens vienmēr jāienaglo starp sienām, nevis no apakšas. Ja būra dibens pienaglots no apakšas, būrī uzkrājas mitrums, tas sāk pūt un būra dibens ar laiku var nokrist.

◆ Būrītis pie koka stumbra jāpiestiprina 2 – 5 metru augstumā un attālumam starp būrīšiem nav jābūt vairāk par 25 – 30 metriem.