Kurš būs ātrākais zaķis?

Foto: No ABJC arhīva

Ainārs Cekuls: ““Zaķu skrējiens” ir kļuvis par alūksniešu Lieldienu tradīciju.”

Otrajās Lieldienās, 1. aprīlī, Alūksnes Kultūras centra automašīnu stāvlaukumā noritēs ikgadējais “Zaķu skrējiens”, kuru rīko Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs. Kā jau pienākas joku dienā 1. aprīlī, šoreiz reģistrācijas un starta laiks būs mazliet citādāks – pulksten 09.59 un 11.01.

Kļūst par Lieldienu tradīciju

ABJC jaunatnes lietu speciālists Ainārs Cekuls informē – tāpat kā pagājušajā gadā arī šogad katrā vecuma grupā būs atsevišķs starts zēniem un meitenēm. Alūksnes Kultūras centra apkārtnē būs pieejamas dažādas aktivitātes, kā arī fotostūrīši skaistu Lieldienu foto veidošanai. “Šogad “Zaķu skrējienā” būs lieliska iespēja apskatīt īstus trušus, kas ieradīsies no Mālupes. Pasākuma laikā varēs iegādāties cukurvati saldākām Lieldienām un, protams, būs arī tradicionālas aktivitātes – olu ripināšana, krāsošana un citas Lieldienām atbilstošas norises. Šis pasākums ir brīnišķīga iespēja laiku pavadīt kopā ar ģimeni jestrā gaisotnē. Mums ir svarīgi uzturēt tradīcijas, un esam priecīgi, ka “Zaķu skrējiens” ir kļuvis par daudzu alūksniešu, un ne tikai, iecienītu pasākumu un Lieldienu tradīciju,” stāsta A. Cekuls.

Pasākumu organizē ABJC sadarbībā ar Alūksnes Kultūras centru. “Tāpat kā pagājušajā gadā jauniešu grupa “Oluksnieši” uzņemas pasākuma aktivitāšu organizēšanu. Lieldienās jau vairākus gadus mūsu galvenais atbalstītājs ir Alūksnes putnu ferma, kas dāvina olas. Arī šogad “Zaķu skrējiena” uzvarētāji saņems olas no putnu fermas un kādu našķīti,” teic A. Cekuls.

Vairāk nekā 100 dalībnieku

“Zaķu skrējienā” ik gadu piedalās vairāk nekā 100 reģistrēto dalībnieku. Alūksniete Sintija Sprice stāsta, ka viņa ar bērniem “Zaķu skrējienu” ne reizi nav apmeklējusi, jo Lieldienu laikā parasti iekrīt citi pasākumi, bet šogad apsver to darīt. “Viss atkarīgs no tā, kur būsim Lieldienās un kāds būs ārā laiks. Šī pasākuma ideja man ļoti patīk, jo tas ļauj svētkos būt kopā gan maziem, gan lieliem,” teic S. Sprice. Arī alūksniete Sanita Eglīte stāsta, ka viņa pati šo aktivitāti nav apmeklējusi, toties vienmēr seko līdzi publicētajām pasākuma fotogrāfijām un tās ar prieku apskata. “Man ir liels prieks, ka jaunieši ir uzņēmušies organizēt šādu pasākumu jau vairākus gadus pēc kārtas. Tā tik tiešām ir ļoti jauka tradīcija. Es noteikti to apmeklēšu, kad man pašai būs bērni, jo tieši viņiem par šo pasākumu ir vislielākais prieks. Tādēļ ceru, ka pasākums būs arī turpmāk,” saka S. Eglīte.