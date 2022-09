Kopā var vairāk!

Šonedēļ vairākās vietās Vidzemē, tostarp Alūksnē, norisinās Iekļaujošās nedēļas aktivitātes, kas ļauj ikvienam interesents ielūkoties arī Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes dienas aprūpes centra “Saules stars” ikdienā un kopīgi ar centra klientiem darboties specializētajās darbnīcās.

Šodien jau notika pirmā kopīgā darbošanās – meistarklase mākslas pedagoģes Lilijas Kukles vadībā māla apstrādes darbnīcā, kas izveidota deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Otrdien, no pulksten 9.00 līdz 12.00, ikviens var piedalīties ziepju gatavošanas radošajā darbnīcā Maritas Fominas vadībā. Īpašu noskaņu piešķirs arī “Varakļānu rūķi”, ar kuriem būs iespēja izgatavot burbuļu pūšanas rīkus un veidot ziepju burbuļus. Savukārt rītdien, 28.septembrī, no pulksten 9.30 līdz 12.00 notiks šūšanas meistarklases ar zīmola “Zīle” dibinātāju Aivu Zīli. No 10.30 – 12.00 ikviens var pievienoties džambu meistarklasei ar džambu skolotāju Mārci Kalniņu. Sākot no 12.00 – grafiti meistarklase kopā ar grafiti pazinēju un lietpratēju, karikatūru meistaru Kristapu Auzenbergu un muzikālā pēcpusdiena ar ģitārspēles skolotāju Unu Tomiņu. 16.00 pasākuma noslēguma ballīte ar mūziku un našķiem. Visas aktivitātes ir bez maksas un nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Iekļaujošās nedēļas laikā labdarības tirdziņā var iegādāties dienas aprūpes centra klientu darinājumus – ievārījumus, priekšautus, glezniņas, ziepes, koka izstrādājumus (lāpstiņas, magnētus ar uzrakstu “Alūksne”, papīra dvieļu turētājus, krūžu paliktņus, bilžu rāmīšus). To visu viņi ir darinājuši, lai sasniegtu mērķi – dotos kopīgā ekskursijā pa Latviju. Mērķi var palīdzēt piepildīt ikviens, iegādājoties klientu darbiņus par ziedojumu vismaz divu eiro apmērā.