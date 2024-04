Ko bērni un vecāki novērtē skolu maltītēs?

Foto: freepik.com

Noslēdzies Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācijas (LDUSA) organizētais konkurss “Labākais skolu ēdinātājs Latvijā”, kur par uzvarētāju atzīta Rīgas 34. vidusskola. Žūrijas locekļi īpaši izcēla to, ka skolā vienu dienu nedēļā ir veģetārās maltītes, kā arī pavāri piedāvā interesantus ēdienus, tādējādi dažādojot un iepazīstinot bērnus ar netradicionālāku un neierastāku virtuvi. “Kad lūdzām vecākus pieteikt skolas konkursam, aicinājām atstāt arī savus komentārus par to, kāpēc, viņuprāt, bērni ir sajūsmā par piedāvātajām maltītēm. Apkopojām biežāk minētās pozitīvās atsauksmes, ko tieši bērni un vecāki novērtē, kas varētu kalpot par iedvesmu arī citām pavāru komandām,” saka LDUSA valdes priekšsēdētāja Guna Bīlande.

Alerģijas un ēdiena nepanesamība

Vecāki ļoti novērtē tos skolu ēdinātājus, kuri ne tikai nodrošina gardas maltītes, bet arī parūpējas par tiem bērniem, kuriem jāievēro specifiskas diētas dažādu alerģiju dēļ vai arī ir pārtikas nepanesamība.

Apzinoties, kādas sekas var radīt alerģija un produktu nepanesība, vecāki anketās norādīja, ka novērtē tās skolas, kas ņem vērā katra bērna individuālās vajadzības. Vecāki savos komentāros vairākkārt pauduši, ka pavāri rūpīgi attiecas pret šādām situācijām un radoši atrod veidus, kā sagatavot ēdienus tā, lai ikviens būtu paēdis un apmierināts.

Ēdienu dažādība

Lai gan ierasts, ka sabiedriskās ēdināšanas vietās maltītes varam izvēlēties paši, skolās ik nedēļu tiek izstrādāta ēdienkarte, kurai jāatbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”. Tajos tiek noteikts, kādus produktus drīkst izmantot un kādai jābūt ēdiena uzturvērtībai, kas citreiz mudina pavārus pielietot radošumu. Nav pārsteigums , ka vecāki novērtē to, ka maltītes ir daudzveidīgas un tajās tiek nodrošināts gan plašs dārzeņu un augļu klāsts, gan arī tiek variēts ar zupām un citiem pamatēdieniem.

Svarīgi, ka bērniem ik dienu tiek nodrošināta iespēja arī padzerties, piedāvājot ne tikai morsus vai saldinātus dzērienus, bet arī ūdeni.

Vecāki atzinīgi izsakās arī par to, ka katru dienu bērniem tiek piedāvātas svaigas un dažādas maltītes, iekļaujot gan zupas, gan otros, jo ne vienmēr pēc darba vēl ir laiks, lai nodrošinātu pilnvērtīgas vakariņas. Īpaši tiek novērtētas tās skolas, kas piedāvā īstu ēdienu nevis tikai desertus un bulciņas, jo mēdz būt gadījumi, kad bērniem pasniegtā maltīte ir vienīgais pilnvērtīgais ēdiens dienā.

Tikko pagatavots ēdiens

Ne visās izglītības iestādēs ēdiens tiek gatavots uz vietas; citur tiek nodrošināta tā piegāde konkrētā laikā un izdalītas porcijās. Šogad vecāku sniegtajos komentāros īpaši tiek izcelts tas, ka gatavošana notiek skolās uz vietas, kur bērni var redzēt gan pavārus, kuri to dara, kā arī rūpību un pūles, kas kopumā tiek ieguldītas. Piemēram, vienā no atsauksmēm norādīts: “Ēdiens bērniem tiek pasniegts tikko pagatavots, svaigs un galvenais ļoti garšīgs, tā bērni saka. Pat vienkārši vārīti kartupeļi esot tik garšīgi, nerunājot par gardajām mērcēm, sautējumiem, zupām, gaļām, zivīm… un kur vēl. Un galvenais, ka pavārītes ir ļoti atsaucīgas un pretimnākošas.”

Pašiem iespēja kombinēt porciju

Vecāki savos komentāros par vienu no veiksmīgākajām pieejām atzīst iespēju, ka bērns pats var kombinēt savu maltīti. Šai pieejai ir vairāki pozitīvi aspekti. Pirmkārt, atvase izvēlēsies un uz šķīvja uzliks tikai to, ko patiešām vēlas apēst. Otrkārt, tādējādi var izvairīties no tiem produktiem, kas bērnam negaršo. Treškārt, ievērojami samazinās atkritumu un ēdienu atlieku apjoms, jo gadījumā, ja ēdiens tiek servēts porcijās, vienam tā var būt par lielu vai arī uz šķīvja nonāk produkti, ko skolēns nevēlas ēst.

Vēl vecāki pauda, ka viņiem būtiski šķiet tas, ka bērni paši lej sev zupu šķīvī, paši pieliek salātus un mērces, jo tādā veidā viņi iemācās galda kultūru un spēj labāk noteikt porcijas izmēru, papildinot to pēc nepieciešamības. Lūk, citāts no viena pieteikuma: “Skolēniem patīk opcija, ka paši var sev sakombinēt porciju, tas rosina arī viņus domāt zaļi, nelikt ēdienu nevajadzīgi, ja nespēj visu apēst.”

Atsevišķās skolās izveidoti arī garšvielu stūrīši, kad bērni bar izvēlēties piedevas maltītēm, pievienojot, piemēram, salātiem kādus zaļumus.

Ēdiens kā mājās

Ēdiens kā mājās! – tas ir īpaši augsts novērtējums skolu pavāriem. Nereti komentāros vecāki pauž, ka bērni priecājas par to, ka skolā maltītes pagatavotas rūpīgi un ar mīlestību, piebilstot, ka pašiem tāpēc nākas daudz rūpīgāk pārdomāt ēdienus, ko pasniegt mājās. Citāts no pieteikuma anketas: “Bērni regulāri slavē skolas virtuvi. Lūdz, lai pagatavo mājās ēdienu tā, kā skolā. Patīkami ir tas, ka ir iespēja dabūt papildporcijas, nevis tikai tik, cik pienākas. Personāls ir ļoti jauks. Bērniem arī patīk tas, ka ēdienkarte ir zināma.”

Informāciju sagatavoja: projektu direktore Rūta Grikmane.