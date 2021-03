Klauvē pie durvīm arī pandēmijā

Foto ilustratīvs: “Pexels.com.”

Pēdējā reize, kad Alūksnes novada pašvaldības sociālie darbinieki, apbruņojušies ar aizsargmaskām un dezinfekcijas līdzekļiem, klauvēja pie kādas ģimenes durvīm, kur, iespējams, no vardarbības cietuši divi mazi bērni, bija nupat martā. Lai arī valstī ir augsts saslimušo skaits ar koronavīrusu, sociālo dienestu darbinieki joprojām uzrauga savus patstāvīgos klientus un cenšas palīdzēt arī tiem, kas nonāk viņu redzeslokā pirmo reizi.

Laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas” runājam par vardarbību ģimenē

Rītdienas laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas” runājam par vardarbību ģimenē. Paldies Inga Spriņģe par rosinājumu un atbalstu raksta tapšanā!

Publikācijā savā 10 gadus ilgajā pieredzē, dzīvojot vardarbīgās attiecībās, dalās kāda alūksniete un apliecina – varmākas nemainās. Mainīt mēģina sociālā dienesta darbinieki, kas sadarbībā ar policiju pēc iespējas ātrāk cenšas uztaustīt vardarbības pazīmes un būt klāt. Atgādinām arī noderīgu informāciju par to, kur vērsties vispirms, ja jūs nolemjat vairs nebūt vardarbības upuris.

Vai jūs esat saskāries ar vardarbību ģimenē?

Aicinām dalīties gan ar saviem sāpīgajiem stāstiem, gan pieredzi, kāda bijusi saskarē ar atbildīgajiem dienestiem, vēršoties pēc palīdzības. Lūgums rakstīt uz e-pastu: [email protected], būsim pateicīgi arī par anonīmiem stāstiem. Tas ļaus šo tēmu turpināt. Vardarbība var skart katru no mums. Un viens no veidiem, kā to pārtraukt – neklusēt un nenoklusēt.