Kampaņa “Drošāks internets sākas ar Tevi”

Šī gada 6. februārī pasaulē atzīmē Drošāka interneta dienu. Saistībā ar to Bērnu aizsardzības centra Bērnu un pusaudžu Uzticības tālrunis 116111 (turpmāk – Uzticības tālrunis) no 6.–12. februārim rīko kampaņu “Drošāks internets sākas ar Tevi”, kas ir arī šī gada Drošākas interneta dienas sauklis. Kampaņas galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par bērnu drošību internetā, vēršot īpašu uzmanību uz emocionālu vardarbību tiešsaistes vidē – kiberbulingu.

Šī akcija tiek īstenota kā “Apturi sāpes, nevis bērnību” aktivitātēm vardarbības prevencei.

Kā informē Bērnu aizsardzības centra vadošā eksperte Simona Saule, uzticības tālrunī saņemto zvanu skaitam saistībā ar kiberbulingu ir tendence pieaugt – 2021. gadā – 148, 2022. gadā – 175, savukārt 2023.gadā – jau 191 zvans par šo tematu. Saņemtie zvani norāda, ka nereti vienaudži izmanto tiešsaistes vidi, lai paustu savu negatīvo attieksmi vai nostāju par kādu, izsmietu, aizvainotu, neapzinoties kiberbulinga sāpīgo ietekmi.

Bērnu un pusaudžu dzīve nav iedomājama bez kopābūšanas ar vienaudžiem savos mobilajos tālruņos, virtuālajās draugu grupās un sociālajos tīklos. Bērni paši rada un skatās citu bērnu veidoto saturu, pauž savu attieksmi. Daudz pavada laiku saziņai ar vienaudžiem. Tas viss veicina arī to, ka tieši virtuālā vidē tiek pārnestas tās savstarpējo attiecību problēmas, ar kurām bērni sastopas ikdienā. Nereti bērni piedzīvo izsmiešanu, pazemošanu vai izslēgšanu no kādas “grupas”, vai arī paši kļūst par pāridarītājiem. Būtiski atcerēties, ka virtuālā vidē piedzīvotais pazemojums nodara tikpat lielu kaitējumu, kā tad, ja ar to saskaras reālajā dzīvē, uzsver Bērnu aizsardzības centra Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktore Amanda Vēja.

Bērns, kurš ir saskāries ar vardarbību, bieži izjūt kaunu, vainas izjūtu un baidās ar kādu runāt par saviem pārdzīvojumiem, tādēļ pieaugušajiem – vecākiem, speciālistiem – ir svarīgi ieraudzīt izmaiņas bērnos, uzrunāt par savām bažām, paust rūpes un atbalstu, kā arī kopīgi meklēt risinājumus, lai bērnam sniegtu nepieciešamo atbalstu.

Kampaņas laikā bērni, pusaudži, viņu vecāki, kā arī speciālisti, kuri ikdienā strādā ar bērniem, ir aicināti sazināties ar Uzticības tālruņa speciālistiem, lai gūtu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar interneta drošību, kā arī ziņot par iespējamiem pārkāpumiem.

Ar Uzticības tālruņa speciālistiem iespējams sazināties, zvanot uz diennakts bezmaksas Uzticības tālruni 116111, rakstot e-konsultāciju uz uzticibaspasts116111@bac.gov.lv, apmeklējot Uzticības tālruņa mājaslapu www.uzticibastalrunis.lv un uzsākot čatu, kā arī aizpildot e-konsultācijas formu. Tāpat iespējams lejupielādēt bezmaksas aplikāciju “Uzticības tālrunis”.