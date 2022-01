Kādēļ nedarbojas riepu uzpildes kompresori?

Kādēļ degvielas uzpildes stacijās “Neste” un “Virši” Alūksnē jau ilgstoši nedarbojas ierīces riepu spiediena mērīšanai un uzpildei? Šādu jautājumu laikrakstam uzdod Alūksnes novada iedzīvotājs, kurš gan vēlējās palikt anonīms (redakcijai vārds un uzvārds zināms).

“Tas ir drošības jautājums. Ja spiediens riepās nav atbilstošs vai atšķirīgs, nav droši braukšanai. Katra autovadītāja pienākums būtu pirms tālāka brauciena pārbaudīt spiedienu riepās, bet Alūksnē to nav iespējams izdarīt. Atliek vien braukt, kā ir. Problēma pastāv jau ilgāku laiku, bet neviens par to nerunā un necenšas labot. Vai tiešām citiem tas nav aktuāli? Kad man vajadzēja pārbaudīt riepu spiedienu, tuvākā degvielas uzpildes stacija, kur to varēju, bija Bērzkrogā,” norāda viņš. Autovadītājs ierosina ierīci riepu spiediena mērīšanai izvietot arī pašapkalpošanās automazgātavās. “Šaubos gan, vai pakalpojums tad būtu bez maksas. Pie tam automašīnas lielākoties mazgā pēc reisa, nevis pirms. Pirms reisa dodas uzpildīt degvielu, ielikt stikla šķidrumu un pārbaudīt riepas. Ne jau tāpat vien pie degvielas uzpildes stacijām ir ierīces spiediena mērīšanai, tātad tās ir vajadzīgas, bet kādēļ nedarbojas?” vaicā autovadītājs.

Informatīvas plāksnes

Otrs autovadītāja ierosinājums – izvietot informāciju, kādam spiedienam riepās jābūt atbilstoši automašīnas masai. “Katrai mašīnai riepās vajadzīgs savs spiediens. Ne visi to zina un meklē informāciju. Tādēļ noderīgas būtu informatīvās plāksnes ar apkopojumu tabulā. Tas ir svarīgi! Policija reidos kontrolē vai automašīnām ir ziemas riepas, bet, ja spiediens riepās nav pareizs, tad tās pārvēršas par slidām,” saka autovadītājs.

Gaida detaļu

“Neste” mārketinga koordinatore Renāte Arāja apstiprina, ka Alūksnē iekārta tiešām nedarbojas. “Diemžēl iekārta šī gada ziemas apstākļos saplīsa, tādēļ klientiem nebija iespējams to izmantot. Bojātās iekārtas ir pasūtītas, taču, ņemot vērā “Covid-19” ierobežojumus un tā ietekmējošos faktorus, arī šajā jautājumā, iekārtu piegāde kavējas. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Tuvākā laikā iekārta tiks salabota un tā būs pieejama klientiem lietošanā,” skaidro R. Arāja. Savukārt, kas attiecas uz informāciju par nepieciešamo spiedienu riepās, R. Arāja aicina klientus to skatīt automašīnas ražotāja oficiāli norādītā informācijā, kas parasti ir redzama uz degvielas bākas vāciņa vai uz automašīnas virsbūves redzamā vietā (parasti pie šofera durvīm uz statnes).

Aizsalst caurule

A/S “Virši-A” Komunikācijas vadītāja Undīne Priekule skaidro, ka ierīce nestrādā dēļ mainīgajiem laika apstākļiem, kad gaisa temperatūra svārstās no +1-2 līdz -10 grādiem. “Ar konkrēti šiem brīvi stāvošiem gaisa uzpildes skapjiem, kādi ir arī Alūksnē, rodas problēma – sasalst spirālveidīga caurule, ko klients pievieno pie mašīnas, lai uzpumpētu riepas, jo no temperatūras svārstībām un mitrā laika, tajā veidojas kondensāts, kas arī sasalst. Šobrīd tiek meklēts labāks risinājums, kā šo problēmu varētu novērst. Pagaidām, kad šī caurule sasalst, to atvieno, atkausē un tad liek atpakaļ, lai kompresors strādātu,” skaidro U. Priekule.

Nav vienas formulas

Atbildot uz otru jautājumu par informatīvām plāksnēm, U. Priekule atzīst, ka ierosinājums ir labs, tomēr dzīvē grūti realizējama dažādu iemeslu dēļ. “Spiediens riepās atkarīgs no daudziem faktoriem – no auto markas (svarīga ir auto masa), auto riepām (dažāds spiediens ir dažādu modeļu, izmēru, veidu riepām), auto noslogotības (brauc viens vai pieci pasažieri) un auto vadītāja vēlmēm. Respektīvi, dažās riepās pietiktu ar 1.8 bāru (BAR) spiedienu, bet ir vieglie auto ar riepām, kur vajadzētu 2.8 – 3.0 BAR. “Virši” stacijās esošajos kompresoros pamatā ir noregulēts optimāls spiediens (2.2 BAR), kas der 90 % vieglo auto riepās. Tomēr tie šoferi, kuri ir zinoši par to, ka viņiem piederošajā auto jālaiž kāds noteikts/cits spiediens, zinās vislabāk arī, cik nepieciešams un kā to izdarīt. Principā nav īsti tādas vienotas formulas, kā visiem auto noteikt, cik jālaiž gaisa. Turklāt katrā auto, ja atveram šofera vai pasažiera priekšējās durvis, ir redzama informācija, kurā aprakstīts konkrētā auto modeļa rekomendējamais spiediens riepā, ” skaidro uzņēmuma pārstāve.