Kādēļ ignorē vienvirziena kustību?

Aizlieguma zīme ceļā uz Ozolu ielu

Jau apmēram gadu Ozolu iela Alūksnē ir vienvirziena kustības iela, tomēr diezgan bieži autovadītāji pa to brauc abos virzienos, kas nav atļauts. “Kad vaicāju, kāpēc brauc pretējā virzienā, atbild, ka zīmi neredzēja. Pieļauju, ka alūksnieši joprojām brauc “pa paradumam” . Savukārt pilsētas viesi prom no laivu nolaišanas vietas dodas tajā pat virzienā, kā iebrauca, taču tā pārkāpj noteikumus. Vasarā, kad tūristu pie ezera ir vairāk, situācija ir saasinājusies. Avāriju pagaidām nav bijis, taču riskantu situāciju gan daudz. Iespējams, to varētu risināt, izvietojot vienvirziena zīmi arī pie laivu nolaišanas stāvvietas, lai visiem skaidrs, kurā virzienā var braukt, bet kurā – nē,” situāciju raksturo alūksnietis.

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka skaidro, ka vienvirziena kustība šajā vietā ieviesta, pārbūvējot Pleskavas ielu. “Veicot Ceļu satiksmes drošības auditu secināja, ka Ozolu ielas platums nenodrošina divu vieglo automašīnu izmainīšanās iespēju, un Ozolu ielas krustojums ar Pleskavas ielu ir bīstams izbraukšanai no Ozolu ielas. Līdz ar to audita atzinumā ierosināja organizēt Ozolu ielā vienvirziena satiksmi ar nogriešanos no Pleskavas ielas uz Ozolu ielu pie bijušās MRS teritorijas, savukārt izbraukšanu – otrā Ozolu ielas galā,” skaidro E. Aploka. Līdz šim pašvaldībā iedzīvotāji neesot vērsušies ar sūdzībām, ka šajā ielā autovadītāji neievērotu ceļa zīmes.

Arī policijā nav informācijas no iedzīvotājiem par ceļa zīmes Nr.301 (Iebraukt aizliegts) neievērošanu Ozolu ielā. “Ozolu iela pieder pie Alūksnes pilsētas teritorijas, un pilsētu regulāri apseko, arī Ozolu ielu, un tur nav reģistrēti pārkāpumi. Ja šādi gadījumi ir jau vairāki, turpmāk pastiprinātāk tiks pievērsta uzmanība Ozolu ielai, lai šādi gadījumi atkārtotos retāk vai neatkārtotos vispār,” saka Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.



Ceļu satiksmes likuma 75. panta 2. daļa paredz naudas sodu par ceļa zīmes Nr.301 (Iebraukt aizliegts) neizpildīšanu velosipēda vadītājam divu naudas soda vienību apmērā (10 eiro), bet cita transportlīdzekļa vadītājam vienpadsmit naudas soda vienību apmērā (55 eiro).