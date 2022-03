Kādēļ centrālais pulkstenis rāda nepareizu laiku?

NEPAREIZI. Arī “Alūksnes un Malienas Ziņas” novēroja, ka pulkstenis Alūksnes pilsētas centrā rāda nepareizu laiku. Foto: Agita Bērziņa

Jau ilgāku laiku Alūksnes pilsētas centrā pulkstenis pie autoostas rāda nepareizu laiku. Laikraksta lasītājs, kurš to ir ievērojis un ziņo mums, norāda, ka tas nav pieņemami. “Ja atbildīgās personas nevar to salabot, varbūt tad lai aizklāj. Lai iebraucēji nedomā, ka tūrisma pilsētā, ko šobrīd apmeklē slēpotāji, nav padomāts par tik elementāru lietu kā pareizi noregulēts pulkstenis,” teic lasītājs.

Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka skaidro, ka pulkstenis ir pašvaldības aģentūras “Spodra” aprūpē. Savulaik šādus pulksteņus Alūksnē un arī vairākās citās pilsētās Latvijā uzstādīja Hipotēku banka. “Pulkstenis ir jau vairākkārt remontēts. Laika gaitā cietis arī tā korpuss – mehāniska trieciena rezultātā tas ir deformēts, kļuvis vizuāli nepievilcīgs. Faktu, ka pulkstenis nerāda pareizu laiku, pašvaldības atbildīgā iestāde konstatējusi, esam arī saņēmuši signālu no iedzīvotājiem. Ir veikti pulksteņa pirmatnējie apsekojumi un šobrīd ir secināts, ka pulksteni tā atrašanās vietā saremontēt nav iespējams. Tādēļ to demontēs, lai varētu pamatīgāk apsekot tehnisko stāvokli un konstatēt, vai to vispār ir iespējams saremontēt,” skaidro E. Aploka.