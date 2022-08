Kā sadalīs Līdzdalības budžetu?

Līdz 21. augustam Smiltenes novada iedzīvotāji var balsot par Līdzdalības budžeta projektu konkursa idejām. Starp deviņiem projektiem ir arī Apē, Gaujienā un Trapenē īstenojamas ieceres.

Apē labiekārtos laukumu

Apē vēlas labiekārtot pilsētas laukumu Stacijas ielā. “Centrālajā trijstūrī, izmantojot videi draudzīgus un Apes vēsturiskajam centram raksturīgus materiālus (bruģakmens), tiks radīta laikmetu, cilvēku un satikšanās vieta. Šajā laukumā perspektīvā uzstādīs vēsturisko vietrādi Rīga – Tartu – Viļņa, kuram vairākus gadus līdzekļus ziedojuši cilvēki no visas Latvijas. Lai vietrādis iekļautos vidē un būtu ērti pieejams, nepieciešams izveidot bruģētu laukumiņu, kas nodrošinās gan piekļuvi vietrādim, gan arī veidos vienotu vizuālu koptēlu, raksturīgu Apei,” norāda idejas autore Ilva Sāre. Paralēli tiks papildināts arī blakus esošais, 2010. gadā ar vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, sadarbībā ar biedrību “Apes attīstības atbalsta klubs” izveidotais pilsētas skvērs. Domājot par kopēju pilsētas centra tēlu, tur tiks atjaunotas dobes ar jauniem stādījumiem, uzstādīti soliņi, kas pievienos šarmu mazajam pilsētas centram un būs patīkama atpūtas vieta ģimenēm ar bērniem, ciemiņiem.

Jāatjauno estrādes grīda

Gaujienā projekta mērķis ir no jauna ieklāt estrādes grīdu. “Pirmo Egļukalna estrādes būvniecības projektu īstenoja 1987. gadā. 2010. gadā tika veikti estrādes rekonstrukcijas darbi, tajā skaitā nomainītas arī grīdas. Neveiksmīgas materiāla izvēles un tā apstrādes rezultātā 2017. gadā uz estrādes tika nodancota pēdējā balle, kur grīda jau bija izpuvusi un salūzusi. Kopš 2017. gada estrāde stāv neapdzīvota, aizaugusi, nepievilcīga, pat degradējoša. 2022. gada pavasarī 47 gaujienieši vienojās estrādes sakopšanas talkā un sakopa teritoriju, salaboja izdrupušos bruģa celiņus, izravēja gadiem ieaugušās nezāles ar cerību, ka drīz varēs svinēt svētkus uz estrādes. Estrādes grīdas ielikšana būtu dāvana visiem kultūras un skaistuma mīļotājiem – gaujieniešiem un viesiem uz estrādes 35 gadu jubileju!” pieteikumā norāda idejas iesniedzēja Elga Rācene.

Āra trenažieri vai trotuāra izbūve?

No Trapenes pagasta iesniegtas divas idejas – āra trenažieru ierīkošana un trotuāra izbūve Bormaņmuižas parkā. Āra trenažieru laukumu plānots izveidot pļavā starp Trapenes sākumskolu un muzeju “Vairogos”. “Tas sniegs iespēju uzlabot bērnu, jauniešu un vecāku cilvēku veselības stāvokli un uzturēt to, darbojoties uz tādiem ielu vingrošanas elementiem kā sānu un gurnu trenažieris, ritenis un steperis, slēpošanas trenažieris. Ņemot vērā cilvēku mazkustīgo dzīves veidu un daudzās saslimšanas, āra trenažieri būtu lieliska iespēja nodarboties ar savas veselī-

bas uzlabošanu,” skaidro iniciators Dzintars Peipāns.

Savukārt trotuāra izbūve Trapenes pagasta Bormaņmuižas parkā paredz nomainīt vecās flīzes, kas pašreiz pilda trotuāra funkciju, bet ir pārāk šauras un arī nelīdzenas. “Šobrīd iziet caur parku ar bērnu ratiem vai izbraukt ar ratiņkrēslu ir gandrīz neiespējami. Ar velosipēdu to paveikt ir sarežģīti, jo betona plāksnes, pirmkārt, ir ļoti šaurā segumā, otrkārt, ir ļoti nelīdzenā segumā. Trapenes ciemā atrodas sociālās aprūpes centrs ar apmēram 60 klientiem, no kuriem liela daļa spēj pārvietoties tikai ratiņkrēslā, un šī parka daļa viņiem ir nepieejama. Līdzīgi ir arī vecākiem ar bērnu ratiņiem – esošo plākšņu segums ir pārāk šaurs un ļoti nelīdzens. Arī vietējiem senioriem šī nav droša pastaigu vieta, līdz ar ko viņi izvairās no pārvietošanās šajā posmā. Trotuāra izbūve uzlabos vides kvalitāti un pieejamību,” norāda iesniedzējs Jānis Šepters.

Var balsot par idejām

Smiltenes novada pašvaldība īstenos tos projektus, kuri balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru – 25 000 eiro. Balsot var ikviens Smiltenes novadā deklarēts iedzīvotājs, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu. Balsot par vienu sev tīkamāko projekta ideju var tikai vienu reizi elektroniski “balso.smiltenesnovads.lv” vai klātienē kādā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, tostarp Gaujienā un Apē.