Kā pasargāt mājdzīvniekus no saindēšanās un traumām svētku laikā

Foto: pixabay.com

Mīluļu saimnieki zina, ka ar gardiem cienastiem piekrauts svētku galds pievelk četrkājainos draugus, un ne katrs spēj pretoties, kad suns vai kaķis zem galda lūdz cienastu. Taču svētku laikā gardumi reizēm tiek dāvāti bezatbildīgi un daži produkti var nopietni kaitēt dzīvnieka pašsajūtai un veselībai. Ir būtiski zināt, kuri no tiem apdraud mājdzīvniekus un kā no šī apdraudējuma izvairīties.

Nestle Purina Petcare Baltics lolojumdzīvnieku barības komunikāciju pārstāve Anita Lebana (Anita Leban) uzsver, ka dzīvnieki brīvdienu laikā ir pakļauti virknei apdraudējumu, tādēļ saimniekiem jābūt informētiem un aktīvi jārīkoas, lai novērstu iespējamās problēmas: “Dzīvnieku laimes pirmais nosacījums ir to veselība. Kvalitatīvs uzturs, kustība, socializācija. Taču svētku laikā dažkārt aizmirstam par būtiskām drošības prasībām, un vēlme iepriecināt mīluli ar gardumiem var beigties bēdīgi.” A. Lebana izceļ galvenos riska faktorus un sniedz padomus, kā no tiem izvairīties.

Toksīnus saturoši produkti nopietni apdraud dzīvnieku veselību

Dažiem viesiem patīk palutināt mājdzīvnieku, sniedzot kādu gardumu no galda, taču ir produkti – šokolāde, vīnogas un rozīnes, sīpoli un ķiploki satur cilvēkam pilnīgi nekaitīgus, taču dzīvniekiem bīstamus toksīnus. Lebanas kundze atgādina, ka cilvēku pārtika bieži vien satur garšvielas, kas nav veselīgas dzīvniekiem: “Piemēram, tumšajā šokolādē ir īpaši augsta teobromīna koncentrācija – tas ir alkaloīds, kam nav nekādas negatīvas ietekmes uz cilvēku, taču pat neliela deva var nodarīt nopietnu kaitējumu suņiem. Īpaši svarīgi ir izvairīties no dažādiem produktiem, kuros izmantoti sīpoli vai ķiploki vai kas satur rozīnes vai vīnogas, jo visi šie produkti satur dzīvniekiem indīgus toksīnus. ” Arī bezalkoholiskie saldie vai alkoholiskie dzērieni ir ne mazāk kaitīgi dzīvniekiem – tos nevar iekļaut mājdzīvnieka uzturā. Ziemassvētku zieda puansetijas lapas ir indīgas – neļaujiet tās ēst savam mīlulim.

Uzmanīgi ar dzīvniekiem dāvātajām svētku galda paliekām

Vēl viens punkts, kas prasa papildu uzmanību no saimniekiem, ir barības atlieku izbarošana dzīvniekam vairākas dienas pēc svētkiem. “Visā Nestle grupā mēs cīnāmies pret pārtikas izšķērdēšanu, tāpēc atzinīgi vērtējam pareizi uzglabātu produktu lietošanu uzturā, taču būtiski ir sekot līdzi pārtikas derīguma termiņam, pārliecināties vai tam nav pelējuma vai cita bojājuma pazīmju. Šāda pārtika vairs nav veselīga cilvēkiem vai dzīvniekiem,” brīdina A. Lebana.

Veselīgākais un mājdzīvniekam piemērotākais risinājums svētkos būtu ievērot ierasto rutīnu un pārāk nemainīt uzturu, nemielojoties ar svētku galda pārpalikumiem vai vismaz saglabāt līdzsvaru un simboliski dalīties ar tikai dažiem “gardumiem”. Dzīvnieki ir pieraduši pie savas barības, tāpēc pēkšņas uztura maiņas dēļ var streikot gremošanas sistēma, un saimniekiem var nākties steigšus plānot papildu pastaigas,” brīdina Purina speciāliste.

Svētku dekorācijas no dzīvnieku viedokļa

Kvēlojošas gaismiņas, sveces, piekarināmi rotājumi – tas viss piesaista dzīvnieka uzmanību un vilina apostīt vai rotaļāties. Visām dekorācijām jābūt labi piestiprinātām, lai pētošais dzīvnieks tās nenomestu zemē.

“Izrotātā egle īpaši piesaista mājdzīvniekus: kaķi cenšas tajā iekļūt, sakošļāt, savukārt suņi, mēģinot dzert ūdeni no trauka zem eglītes, var to apgāzt un savainoties. Svētku rotājumu un mājdzīvnieku drošībai mēģiniet dzīvnieku iepazīstināt ar jauno objektu, vērojiet tā uzvedību un aizrādiet, ja redzat mīluli rīkojamies bīstami vai nevēlami. Jāņem vērā arī egles stabilitāte – tai jābūt nostiprinātai tā, lai ne dzīvnieks, ne bērns nevarētu to izkustināt un nogāzt,” stāsta A. Lebana.

Ziemassvētku rotājumi laukos un viensētās piesaista arī savvaļas dzīvnieku uzmanību – tie var sapīties virtenēs un nodarīt kaitējumu ne tikai cilvēkam, bet arī sev – tā nereti gadās ar ragaiņiem, kuri vēl nav nometuši ragus. Ja dzīvnieks sapinies rotājumos, ir jāmeklē palīdzība, nevis jāmēģina glābt bez zināšanām un atbilstošiem instrumentiem.

Rūpējieties par dzīvnieku emocionālo labsajūtu

Pēc Lebanas domām, svētku laiks dažiem mājdzīvniekiem var radīt lielu stresu – daudz cilvēku mājās, lielāks troksnis, rutīnas izmaiņas. Ir svarīgi, lai būtu vismaz kāda vieta, kur dzīvnieks var netraucēti uzturēties, līdz pierod pie svētku atmosfēras. Tāpat svarīgi ir izskaidrot viesiem, kādi ir dzīvnieka barošanas vai nebarošanas noteikumi, kad un kāda veida produktus tam var dot. “Bērniem ieteiktu atgādināt, ka šokolāde un konfektes nav īstais ēdiens kucēnam, un, ja ļoti vēlies viņam uzdāvināt kādu cienastu, vislabāk iedot dažus graudiņus mājdzīvnieku barības vai īpaši dzīvniekiem paredzētus kārumus. Tas pasargās mīluli no netīšas saindēšanās,” iesaka A. Lebana.

Tuvojoties Vecgada vakaram, Anita Lebana atgādina, ka uguņošanas radītais troksnis dažiem dzīvniekiem ir īpaši biedējošs un tie var aizbēgt, tāpēc ieteicams uguņošanu vērot līdzi aizvesto dzīvnieku uzmanīt un siksnu turēt ciešāk.