Jāveido katram savs pieslēgums

Foto: Aivita Lizdika

Jau gadiem ieilgusi problēma, kas saistīta ar Alūksnes pilsētas kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Sīļi – 1” energoapgādi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pirms diviem gadiem pēc Alūksnes novada pašvaldības ilgstošām sarunām ar AS “Sadales tīkls” beidzot izdevās panākt, ka Alūksnes pilsētas kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Kalnadruvas” teritorijā esošā elektropārvades gaisvadu līnija un transformatora apakšstacija Ievu ielas malā ir pārņemtas AS “Sadales tīkls” īpašumā. Līdz ar to ir atrisināta daļa problēmas, kas saistīta ar dārzkopības sabiedrības “Sīļi – 1” energoapgādi. Tagad “Sīļi – 1” jaunajai valdei un mazdārziņu īpašniekiem jāstrādā pie tā, lai izveidotu jaunu elektroapgādes pieslēgumu katram līdz savam īpašumam, lai iedzīvotāji par saņemto elektroenerģiju varētu norēķināties kā privātpersonas, nevis ar kooperatīvās sabiedrības starpniecību pēc juridiskas personas tarifa, kā tas ir pašlaik.

Pirms diviem gadiem

Kā stāsta Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, pa gaisvadu līniju un transformatora apakšstaciju ar elektroenerģiju apgādā daļu “Kalnadruvu” un visu “Sīļi – 1” mazdārziņu teritoriju 320 metru garumā. “Pirms diviem gadiem sarunu gaitā “Sadales tīkli” pauda gatavību pārņemt daļu minēto elektrotīklu un transformatora apakšstaciju, kas gan arī bija ļoti sliktā stāvoklī, ar nosacījumu, ka, ievērojot Aizsargjoslas likumu, teritorijai jābūt pilnībā attīrītai no krūmiem, un šajā posmā nedrīkst atrasties neviena nelikumīga būve. Apaugumu tur noņēmām, kā arī nojaucām uzbūvētās nelikumīgās būves, un teritorija tika sakārtota. “Sadales tīkli” solījumu pildīja – savā īpašumā pārņēma daļu elektrotīklu un transformatora apakšstaciju,” saka I. Berkulis.

Tālākais scenārijs ir nemainīgs – gaisvadu līnija, kas no transformatora apakšstacijas pienāk pie katra īpašuma, palika lietotāju ziņā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Aptuvenās izmaksas lielas

Lai skaidrotu aptuvenās projektēšanas un tālāko būvdarbu izmaksas mazdārziņu īpašniekiem, pēc kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Sīļi – 1” valdes lūguma Alūksnes novada pašvaldība atkārtoti vērsās AS “Sadales tīkls”.

““Sadales tīkli” piedāvā lietotājiem sagatavot tehnisko projektu gaisa vadu līnijas ieguldīšanai zemē ar kabeli un būvniecības izmaksas, kas ir visai augstas, dalīt solidāri lietotājiem un “Sadales tīkliem”. Akciju sabiedrības Korporatīvo klientu daļas Korporatīvo klientu attiecību vadītājs Igors Gobalovs šajā sakarā pašvaldībai atbild, ka konkrētajā gadījumā varētu iekļauties ampērmaksā, kas ir 76,05 eiro par vienu ampēru. Lai uzzinātu pieslēguma būvdarbu izmaksas, maksa par vienas slodzes vienības (ampēra) izbūvi jāreizina ar pieslēgumam nepieciešamo ampēru skaitu,” stāsta I. Berkulis.

“Šāds sadalījums spēkā ir šobrīd, bet, laikam ejot, šī proporcija var mainīties. Par aptuvenajām projektēšanas izmaksām esmu saņēmis atbildi, ka tās varētu būt ap 8 000 eiro bez PVN. Projektēšanas izmaksās iekļauts arī topogrāfiskais uzmērījums. Šīs ir tikai provizoriskās izmaksas, un tās mainīsies, precizējot darba apjomu. Izmaksas ietekmēs arī situācija būvmateriālu un darba tirgū,” saka I. Berkulis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Aicina pieteikties pēc iespējas ātrāk

Ilgonis Stumbenis par “Sīļi – 1” valdes priekšsēdētāju ievēlēts tikai šopavasar, taču arī viņš laikrakstam atzīst, ka problēma ar elektroapgādi sabiedrībā ir ieilgusi jau gadiem. Lai apzinātu, cik mazdārziņu īpašnieku vēlas piedalīties jaunās elektrolīnijas izbūvē, “Sīļi – 1” valde jau telefoniski informējusi un arī ar laikraksta starpniecību aicina mazdārziņu īpašniekus līdz 1. septembrim pieteikties jaunam pieslēgumam AS “Sadales tīkli” mājas lapā, par to telefoniski informējot valdes priekšsēdētāju I. Stumbeni. “Tie, kuriem nav pieejams internets, aicināti vērsties pie sabiedrības grāmatvedes Annas Kalniņas, lai aizpildītu nepieciešamo veidlapu un to pa pastu nosūtītu uzņēmumam. Pašlaik jaunam pieslēgumam pieteikušies jau vairāk nekā 50 mazdārziņu īpašnieki. Atsevišķi iedzīvotāji, iespējams, baidās, ka piesakoties tūlīt būs jāmaksā konkrēta naudas summa. Tā nebūs. Kad apzināsim visus, rīkosim sabiedrības biedru kopsapulci, kurā informēsim par konkrētajām izmaksām, lemsim, vai varam to atļauties, vai tomēr nē. Ja izmaksas neapmierinās, no jauna pieslēguma ierīkošanas varēs atteikties, lietot veco elektrolīniju un maksāt par saņemto elektroenerģiju pēc juridiskas personas tarifa, kā līdz šim,” mierina valdes priekšsēdētājs.

Vairāki zemes gabali “Sīļi – 1” pieder arī Alūksnes novada pašvaldībai. Izpilddirektors Ingus Berkulis apstiprina, ka arī pašvaldība ir gatava proporcionāli ar savu daļu finanšu līdzekļu piedalīties elektrolīnijas pārbūves darbos, ja vien kooperatīva biedri nolems to ierīkot,” saka I. Berkulis.