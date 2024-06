Jauniešu vasaras piedzīvojums “Projektu nakts 2024”

Publicitātes foto

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus līdz 28. jūnijam pieteikties radošam un iedvesmojošam pasākumam “Projektu nakts 2024”, kas 31. jūlijā un 1. augustā notiks Latvijas jauniešu galvaspilsētas 2024 – Līvānu tuvumā. Diennakts laikā kopā ar pieredzējušiem ekspertiem un domubiedriem būs iespēja attīstīt projektu rakstīšanas prasmes un darboties pie savām idejām, kā arī izzināt iespējas iegūt finansējumu to īstenošanai. Šis būs lielisks vasaras piedzīvojums, kurā neformālā vidē iegūt jaunas prasmes, zināšanas un draugus!

Kas plānots pasākuma programmā?

Pasākuma mērķis ir sniegt praktisku atbalstu jauniešiem programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumu sagatavošanā. Šī gada “Projektu nakts” tematiski koncentrēsies uz jaunatnes līdzdalību. Pasākumā būs interaktīvas darbnīcas un izglītojošas aktivitātes par programmām “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, meistarklases un projektu darbnīcas. Tajās soli pa solim varēs izzināt projektu veidošanu, neformālo izglītību, līdzdalību un laba projekta pamatus. Notiks arī dalīšanās projektu pieredzes stāstos un citas aktivitātes.

Lai dalībnieki labāk izprastu projektu veidus un atrastu savai idejai piemērotāko, būs iespēja izzināt

jauniešu apmaiņas, jaunatnes līdzdalības un solidaritātes projektu būtību. Pasākumā varēs uzzināt arī

par jaunām iespējām, ko izmantot nākotnē – Eiropas jaunatnes informācijas tīklu “Eurodesk” un

iniciatīvu “DiscoverEU”, kas ik gadu pilngadību sasniegušiem eiropiešiem sniedz iespēju bez maksas

ceļot pa Eiropu. Aktuālā informācija par festivāla programmu un norisi tiks publicēta www.jaunatne.gov.lv.

“Projektu nakts” dalībniekiem rudenī būs iespēja turpināt pilnveidot izstrādātās idejas, piedaloties

praktiskās darbnīcās, kuru laikā tiks detalizēti izstrādāts projekta pieteikums, lai jau 2024. gada oktobrī startētu projektu konkursā un saņemtu finansējumu ideju īstenošanai.

Kādēļ ir vērts pievienoties “Projektu nakts” dalībnieku pulkam?

Dalība pasākumā “Projektu nakts 2024” sniedz ne vien iespēju 24 stundu laikā pārvērst savas idejas

reālā projekta pieteikumā, bet arī:

– saprast, kā savai idejai iegūt finansējumu no programmām “Erasmus+” vai “Eiropas

Solidaritātes korpuss”;

– saņemt atbalstu no pieredzējušiem mācību vadītājiem un JSPA darbiniekiem idejas radīšanā

un projekta pieteikuma izstrādē;

– būt vidē, kurā radīšanas procesā uzreiz iespējams saņemt atbildes uz neskaidriem

jautājumiem;

– izaicināt sevi un izmēģināt dažādas pieejas projektu rakstīšanā un īstenošanā;

– iedvesmoties no citu pieredzes stāstiem;

– dibināt partnerības saviem projektiem;

– satikt jaunus draugus un domubiedrus, tādejādi attīstot komunikācijas prasmes;

– iegūt pozitīvas emocijas un neaizmirstamu pieredzi.

Turklāt visiem apstiprinātiem dalībniekiem par dalību “Projektu naktī” nav jāmaksā. Tiks nodrošināta arī ēdināšana un uzturēšanās pasākuma teritorijā (labsajūtas kompleksā “Avotiņš”, Līvānu novadā).

Kā jau īstā vasaras pasākumā pienākas – būs iespēja izmēģināt dzīvi telšu pilsētiņā (dalībniekiem pašiem jāņem līdzi sava telts nakšņošanai) un baudīt garšīgus ēdienus.

Kas aicināti pieteikties “Projektu nakts 2024” piedzīvojumam?

Pieteikties aicinātas organizāciju (biedrību vai nodibinājumu), iestāžu (skolas, augstskolas, t.sk.skolēnu studentu pašpārvaldes, jauniešu centri u.tml.) un neformālās jauniešu interešu grupu(domubiedri, interešu grupa, vienaudži)* komandas 2-3 cilvēku sastāvā, no kuriem:

– 1-2 ir jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem;

– 1 ir organizācijas, iestādes pārstāvis vai neformālās grupas līderis, kurš pasākuma ietvaros ir atbildīgs par savas komandas dalībniekiem.

Ja komandu veido neformālā jauniešu interešu grupa, visiem jauniešiem ir jābūt pilngadīgiem(sasniegušiem vismaz 18 gadu vecumu) un jāvienojas savā starpā par komandas līderi (par komanduatbildīgo personu). Priekšroka tiks dota dalībniekiem bez pieredzes vai ar nelielu pieredzi programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanā.

Kā reģistrēties pasākumam “Projektu nakts 2024”?

Pieteikties iespējams, līdz 2024. gada 28. jūnijam aizpildot elektronisku pieteikuma anketu.

Dalībnieki, kuri pēc pieteikšanās tiks apstiprināti pasākumam, līdz 17. jūlijam saņems papildu

informāciju uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi. Aicinām ņemt vērā, ka vietu skaits ir

ierobežots!

Informāciju sagatavoja: Egija Ļuļēna, JSPA Komunikācijas nodaļas vecākā komunikācijas speciāliste.