Jaunā satiksmes kārtība pamatīgi “klibo”

Laikrakstā jau vēstīts par iedzīvotāju sašutumu saistībā ar izmaiņām reģionālo autobusu maršrutos un to slēgšanu, sākot ar 1. novembri. Ir pagājušas turpat divas nedēļas, bet iedzīvotāju satraukums nav mazinājies – lielākā daļa sabiedriskā transporta izmantotāju nav mierā ar jauninājumiem un cer, ka viņu iebildumi tiks sadzirdēti. Iesaistījusies arī Alūksnes pašvaldība, nosūtot vēstuli ar iebildumiem Valsts SIA “Autotransporta direkcijai”, bet līdz 11. novembrim atbilde vēl nav saņemta.

Lasītāji vēršas gan klātienē, gan zvana, gan raksta vēstules, kurās pausta neapmierinātība par šo jautājumu. Vecāka gada gājuma pasažieru intereses apkopojusi un redakcijai iesniegusi Sabīne Smilga. Viņa raksta: “Vai alūksnieši sagaidīs autobusu kustības sarakstu, pietiekoši lieliem burtiem un cipariem izvietotu uz sienas pretī kasei, kā tas bija pirms autoostas remontdarbiem? Apskatiet Gulbenes autobusu kustības sarakstu – viss saprotams, lieliem burtiem. Lūdzu, pamācieties no gulbeniešiem, arī Balvos var saprast autobusu kustības grafiku.” Šo jautājumu skaidrojām pie SIA “Alūksnes autoosta” valdes priekšsēdētājas Jeļenas Žīgures, kura apstiprināja, ka pagaidām tiešām vēl nav lielā saraksta ar jaunajām izmaiņām. “Tas vēl nav izgatavots, bet tuvākajā laikā tas tiks iekštelpās nomainīts. Ir jāsaprot, ka viss ir procesā. Pagājusi pirmā nedēļa kopš jaunajām pārmaiņām, būsim iecietīgāki un saprotoši,” viņa aicina un uzsver, ka jautājumu gadījumos autoostas kasiere vienmēr palīdzēs. “Mans telefona numurs ir uzdrukāts uz autoostas ārdurvīm. Cilvēki zvana un uzdod jautājumus, vienmēr mēģinu izpalīdzēt ar informāciju, cik tas manos spēkos,” stāsta J. Žīgure. Piektdienas pēcpusdienā izvietoti jaunie saraksti, kur iedzīvotāji var redzēt maršrutus un autobusu atiešanas laikus, vienkārši, šobrīd tie ir mazākā formātā.

Atgriezušies pēckara laikmetā

Saņēmām arī vēstuli no Dzintras, kura raksta: “Skaisti vārdi paziņojumā par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļā “Gulbene – Alūksne – Balvi”.

Kvalitāte uzlabojusies, slēdzot maršrutu 6.40 Alūksne – Litene – Balvi – Rēzekne sestdienās, svētdienās. Alūksnē strādājošiem, kuri izmantoja sabiedrisko transportu, lai nokļūtu laukos pie vientuļiem vecākiem, vecvecākiem, sniegtu palīdzību brīvajās dienās lauku darbos, tas vairs nav iespējams. Mana vecmāmiņa, lai aprūpētu slimnīcā vectētiņu, pēc kara 1949. gadā mēroja ceļu no Jaunannas līdz Alūksnei un atpakaļ kājām. Tajos laikos vienīgais transports bija zirdziņš, kurš bija jātaupa zemes darbiem. Esam atgriezušies pēckara laikmetā. Autobusi ir, bet nekursē. Jāsoļo uz laukiem kājām. Lūdzam palīdzību reisa atjaunošanā, jo studenti arī Rēzeknes augstskolā izmanto sabiedrisko transportu brīvdienās. Lūgums Alūksnes pašvaldībai risināt sāpīgo jautājumu!”

J. Žīgure atzīst, ka pārmaiņas vienmēr grūti pieņemt, pierast pie tām. “Jāņem vērā arī cilvēciskais faktors no pārvadātāja puses. Šobrīd ir arī autobusu vadītāju trūkums. Uzskatu, ka darba apstākļi un atalgojums ir adekvāts, tāpēc aicinu pievienoties šoferu komandai, jo uzņēmums ir liels un darbinieki vienmēr ir vajadzīgi,” piebilst valdes priekšsēdētāja.

Jau pamanītas problēmas

Alūksnietis Zintis Kašs regulāri izmanto sabiedrisko transportu, turklāt perfekti pārzina autobusu kursēšanas grafikus. Viņš ir neizpratnē par slēgtajiem reisiem Alūksne – Ape – Smiltene – Rauna Rīga ar atiešanas laiku 14.35 sestdienās, svētdienās un 17.50 svētdienās. “Ne jau man vienīgajam šīs izmaiņas ir ietekmējušas ikdienas gaitas. Man Apē dzīvo tante, kura mani vienmēr gaida, tāpat viņai palīdzu kādus darbus izdarīt, pakavēju laiku vientuļam cilvēkam. Šie reisi daudziem bija ļoti nepieciešami. Uzskatu, ka to nevar šādi atstāt,” uzsver Z. Kašs. Viņš piebilst, ka ir jau arī ekspresautobusi, bet tie nepiestāj Apē.

“Vai ekspreši apstājas arī mazajās pieturās? Nekad jau nevar zināt, vai šoferis, pēc pasažiera lūguma, apstāsies,” spriež alūksnietis. Runājot par pārmaiņām, viņš jau ievērojis, ka ne viss ir tik skaisti, kā solīts. “Ir bijušas situācijas, ka autobusa vadītājs nevar ieslēgt sildītāju salonā, apmainīt lielos uzrakstus, kas norāda nākamās pieturas nosaukumu, vai ir sarežģījumi izprintēt biļeti,” viņš uzskaita un pauž cerību, ka kaut kas mainīsies vai atgriezīsies iepriekšējā kārtība.

Neērtības turpinās

Kopš izmaiņām ar redakciju regulāri sazinās aktīvā Apes iedzīvotāja Astra Binde, lai dalītos savos novērojumos par jauno kārtību. “Pagā-

jusi jau vairāk kā nedēļa, kad sabiedrību satricināja negaidīti krasās izmaiņas ierastajā satiksmes kārtībā. Vajadzētu taču būt visam sakārtotam, solītajiem kvalitātes uzlabojumiem jūtamiem, pasažieriem apmierinātiem… Bet vai tā ir? Novērojumi liecina par pretējo,” saka apeniete, kura izmanto sabiedrisko transportu vairāk nekā 50 gadus. Pasažieru neapmierinātība nav rimusies, jo izmaiņas ietekmē iedzīvotāju nokļūšanu uz darbu vai mācībām. Nav saprotams arī tas, kāpēc joprojām nav sagaidīta atbilde uz Alūksnes un Smiltenes novadu pašvaldību iesniegumiem Valsts SIA “Autotransporta direkcijai”.

Solītais neapstiprinās

Viņa novērojusi jaunajos, uzlabotajos reisos autobusos ne vienmēr darbojas solītie pieturu paziņojumi. “Vairākas reizes šie paziņojumi bijuši maldinoši, nav pārslēgti atbilstoši konkrētajam reisam. Arī pulksteņa laiks uz tablo nereti nav noregulēts,” ar saviem novērojumiem dalās A. Binde. Arī par autobusu ērtumu viņai ir savs viedoklis. “Jā, mazie autobusi ir jaunāki un ietilpīgāki, bet iekāpšana tajos vecākiem cilvēkiem sagādā grūtības, jo ir augsti pakāpieni. Kāpēc nevarēja būt ērtā, zemā grīda kā iepriekšējā pārvadātāja autobusiem?” jautā sabiedriskā transporta pasažiere, kura uzsver, ka arī biļešu izsniegšana norit ļoti gausi. Kas tam par iemeslu? Atbildes uz šiem jautājumiem viņa cer sagaidīt A. Binde nav vienīgā, kuru neapmierina jaunā kārtība, viņa pārstāv arī citu iedzīvotāju viedokli, kuri varbūt baidās vai nevēlas publiski izteikties. “Gribētu, lai solītā kvalitāte šo pārmaiņu rezultātā tiešām parādītos. Lai tiktu ņemtas vērā pasažieru intereses. Lai cilvēki patiešām vēlētos doties ceļā ar satiksmes autobusiem, novērtētu iespēju ērti nokļūt vajadzīgajā vietā un paļautos, ka tie kursēs. Un brauktu, zinot, ka ietaupīs gan sava auto izdevumus, gan izdarīs nelielu, bet dabai draudzīgu pakalpojumu,” saka A. Binde.

Ķibeles jau pirmajā nedēļā

Saņemtas sūdzības arī par autobusu kustību pilsētas robežās. Redakcijā vērsās alūksniete Maruta Blūma, kura vēlējās pastāstīt par savu nepatīkamu pārsteigumu pilno piektdienas rītu Alūksnes autoostā. “Vēlos teikt “paldies” jaunajai firmai SIA “Talsu Autotransports” par “komfortu”. Gribēju 10.55 no Alūksnes autoostas braukt uz Kolberģi. Pieturā šajā laikā piebrauca autobuss ar uzrakstu Alūksne – Ziemeru pamatskola – Veclaicene. Protams, tas virziens man nederēja, tāpēc turpināju gaidīt savu reisu,” stāsta M. Blūma. Pēc ilgākas gaidīšanas viņa vērsusies autoostas biļešu kasē, bet tur nav saņēmusi skaidrojumu, kur palicis autobuss. Apskatījusies sarakstā, cikos tas pienāks no Kolberģa, un sagaidījusi to. “Piebrauca autobuss Kolberģis – Alūksnes autoosta. Izrādās, tas bija tas pats, kurš iepriekš apstājās pieturā, bet tam nebija nomainīts maršruta nosaukums, kas attiecīgi maldināja pasažierus. Vērsos pie autobusa vadītājas, kura man skaidroja, ka notikusi tehniska kļūme, – nav nomainījies pareizais uzraksts. Diemžēl nenokļuvu izvēlētajā vietā, jo autobusam nebija nomainīts maršruta nosaukums un es nekāpu autobusā ar nepareizo uzrakstu. Protams, vadītāja atvainojās par radušos situāciju, bet man plāni bija izjaukti. Mums taču tagad ir tik moderni un jauni autobusi, un jau pirmajā nedēļā šādas ķibeles!” izbrīnīta alūksniete.

Laba ziņa!

No 17. novembra gaidāmas izmaiņas: reģionālas nozīmes maršrutā nr. 7906 Rīga – Smiltene –Alūksne turpmāk katru dienu – arī svētdienās – autobusi no Alūksnes izbrauks 17.50. Tādējādi svētdienu vakaros iedzīvotāji varēs nokļūt Rīgā, Alsviķos, Apē, Smiltenē, Valmierā un citās vietās Vidzemē – autobuss minētajā reisā apstāsies 41 pieturā, neskaitot galapunktus.