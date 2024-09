Jau nākamnedēļ norisināsies ikgadējā akcija “ROADPOL Drošības dienas”

Jau no pirmdienas, 16. septembra, līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, norisināsies nedēļu ilga Eiropas ceļu policijas tīkla “ROADPOL” organizētā ikgadējā akcija “ROADPOL Drošības dienas”. Tāpat šīs akcijas laikā, 18. septembrī, norisināsies “Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem”. Ar šīs drošības akcijas palīdzību policija visā Eiropas Savienībā atgādinās, cik svarīgi ir ievērot visas ceļu satiksmes drošības prasības, kā arī to, ka no katra satiksmes dalībnieka rīcības var būt atkarīga gan paša, gan apkārtējo satiksmes dalībnieku drošība un dzīvība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Šogad līdz 12. septembrim Latvijā kopumā ir notikuši 12010 ceļu satiksmes negadījumi, kuros bojā gājuši 72 satiksmes dalībnieki, bet 2730 ievainoti. Pērn attiecīgajā periodā ceļu satiksmes negadījumos bojā gāja 94 personas, bet tika ievainotas 3018. “ROADPOL Drošības dienu” kopējais mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību, pastiprināti vēršot uzmanību tam, ka katra satiksmes dalībnieka attieksme un uzvedība uz ceļa ir priekšnosacījums drošai satiksmei.

Šīs drošības nedēļas laikā uz Eiropas ceļiem, tai skaitā arī uz Latvijas ceļiem, policija pastiprināti uzraudzīs ceļu satiksmi, nodrošinot pēc iespējas lielāku policijas klātbūtni ceļu satiksmē. Papildu jau ikdienas satiksmes kontrolei, Valsts policija pastiprināti rūpēsies par satiksmes drošību, un īpašu uzmanību pievēršot gan mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, gan autovadītājiem, kā arī pareizai pasažieru pārvadāšanai. Tāpat likumsargi veiks pastiprinātu ātruma kontroli un pastiprināti uzraudzīs to, vai autovadītāji nevada spēkratu alkohola vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī uzraudzīs, lai autovadītāji nebrauc agresīvi un pārgalvīgi.

Pērn šīs akcijas laikā uz Latvijas ceļiem Valsts policijas darbinieki fiksēja vairāk nekā 3000 administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē – par ātruma pārsniegšanu likumsargi apturēja un pie atbildības sauca 1200 autovadītāju, tāpat tika pieķerts 71 autovadītājs, kas vadīja savu spēkratu, būdams alkohola reibumā. Pērn 20. septembris bija noteikts par starptautisko Eiropas dienu bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušajiem un smagi ievainotiem cilvēkiem – šīs akcijas mērķis Latvijā tika sasniegts. Taču visas nedēļas garumā ceļu satiksmes negadījumos tomēr bojā gāja trīs personas, tāpat drošības dienu laikā notika 843 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 130 personas.